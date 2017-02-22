علی افضل در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دیدار روز گذشته مس سونگون با فرش آرای مشهد در هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال، گفت: از نظر فنی که صحبتی نیست چرا که هر دو تیم بازی خوبی در زمین انجام دادند ولی باوجود اینکه تیم ملی ما در جام جهانی به عنوان سوم رسیده است، شاهد اتفاقات زشتی هستیم. چرا ما باید در مشهد در سالنی بازی کنیم که برای رسیدن به آن دو ساعت در کوچه ها سرگردان باشیم؟ دو روز قبل هم وقتی می خواستیم برای تمرین به سالن برویم، دو ساعت طول کشید تا راه را پیدا کنیم و عملا نتوانستیم تمرینمان را برگزار کنیم.

وی افزود: متاسفانه رختکن سالن هم بسیار سرد بود و اصلا شرایط مناسبی نداشت. فرش آرا سالن مسابقاتش را به منطقه پایین شهر مشهد منتقل کرده که اصلا وضعیت خوبی ندارد. برای این مسابقه اذیتمان کردند. به تقوی (سرپرست تیم فرش آرا) گفتم این چه وضعیتی است که ایجاد کرده اید. انگار در مشهد یک قرچک کوچک درست کرده اند. این بد است. از آنها می خواهم فوتسال را با این مسائل زیر سئوال نبرند.

سرمربی تیم فوتسال مس تاکید کرد: تقوی مصاحبه کرده که بنده (افضل) قبل از بازی گفته ام سه امتیاز را به مس بدهید و حالا چون مس پیروز نشده، ما آدم بدی شده ایم. این حرفها بی اساس و کذب است. یا تقوی در جای دیگری گفته به افضل تیم نمی دهند. اگر به بنده تیم نمی دهند، به شما چه ارتباطی دارد؟

افضل یادآور شد: فرش آرا سال گذشته در لیگ هشتم شد و حالا با حضور تقوی هم هشتم شده است. به نظرم تقوی به جای این کارها باید دنبال سالم کار کردن باشد. او با همه در فوتسال مشکل دارد و علیه تمام بزرگان مثل حسین شمس صحبت می کند.

وی در پایان تاکید کرد: برای کمیته فوتسال و فدراسیون فوتبال هم متاسفم که برگزاری بازی در این سالن غیر استاندارد را قبول و تایید کرده است. این مسائل برای لیگ ما زشت است.