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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۳۹

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان شمالی خبر داد:

بخشودگی جرائم دیرکرد وام مسکن روستایی/ فرصت تا پایان امسال

بخشودگی جرائم دیرکرد وام مسکن روستایی/ فرصت تا پایان امسال

بجنورد- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی از بخشودگی جرائم دیرکرد وام مسکن روستایی تا پایان امسال خبر داد.

علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بدهکاران بانکی تا پایان امسال مهلت‌دارند تا با تسویه وام‌های خود از فرصت بخشودگی جرائم دیرکرد استفاده کنند.

وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص بخشودگی جرائم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان، تصریح کرد: دستورالعمل این مصوبه از سوی بانک مرکزی ابلاغ‌شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی بابیان اینکه وام‌های مسکن روستایی مشمول این مصوبه است، گفت: روستائیانی که در سال‌های گذشته تسهیلات دریافت کرده‌اند، با مراجعه به بانک و پرداخت اصل وام از این طرح برخوردار می‌شوند.

محمدی اظهار کرد: بانک عامل مکلف است در صورت بازپرداخت مانده اصل تسهیلات توسط مشمولان به‌طور یکجا و نقدی تا پایان سال ۹۵، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات در سقف سهمیه ابلاغی بانک مرکزی، اقدام کند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی عنوان کرد: تاکنون به بیش از ۵۷ هزار واحد مسکن روستایی، تسهیلات اعطاشده است که با اجرای این طرح، رقم قابل‌توجهی به روستاییان کمک می‌شود.

وی گفت: در صورت پرداخت اصل وام از سوی روستاییان، می‌توانند تسهیلات ۱۸ و ۲۰ میلیون تومانی به‌منظور  بازسازی و توسعه بنا و مسکن‌های خود دریافت کنند.

کد مطلب 3914428

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