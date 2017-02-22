رژیم صهیونیستی بیش از همه از حزب الله لبنان و مقاومت وحشت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، حضرت آیت الله جنتی صبح امروز در نشست اعضای این نهاد با اشاره به برگزاری کنفرانس حمایت از ملت فلسطین در روزهای اخیر گفت: برنامه دیروز این اجلاس که با حضور روسای مجالس و شخصیتها و مقامات برخی کشورهای اسلامی برگزار شد، بسیار خوب و به جا بود و بیانات مقام معظم رهبری در این اجلاس نیز برای همگان مفید و هدایت‌گر بود.

وی تصریح کرد: باید از خداوند متعال شاکر باشیم که انتفاضه ملت فلسطین را همچنان حفظ کرده است. این ملت مظلوم همچنان زیر چکمه جلادان رژیم صهیونیستی در غزه و دیگر نقاط فلسطین مقاومت را زنده نگه داشته‌اند.

حضرت آیت الله جنتی گفت: بحمدالله علیرغم تلاش مداوم رژیم صهیونیستی برای سرکوب مقاومت فلسطین، این نهضت همچنان برقرار است.

وی ضمن آرزوی غفران واسعه الهی و درجات متعالی برای بنیانگذار انقلاب اسلامی گفت: خداوند آن بزرگوار را قرین رحمت خود کند که کلید مقاومت را به ملت فلسطین داد و به آنها فرمود تا یک صهیونیست در این سرزمین هست، مقاومت را رها نکنند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری پیروزی‌های مقاومت اسلامی در برابر رژیم اشغالگر قدس را از برکات انقلاب اسلامی دانست و گفت: عمده امید مظلومان عالم، مخصوصاً فلسطین، انقلاب اسلامی است و بر اساس همین امید بود که حزب الله لبنان و دیگر حرکت‌های اسلامی مقاومت در فلسطین و منطقه شکل گرفت.

دبیر شورای نگهبان همچنین از حمایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به حرکتهای مقاومت تجلیل کرد و گفت: تسلط و آشنایی دقیق ایشان نسبت به اوضاع منطقه و هدایت‌های ایشان موجب گردیده است که هم‌اکنون، رژیم صهیونیستی بیش از همه از حزب الله لبنان و جریان مقاومت وحشت داشته باشد.

آیت الله جنتی در پایان ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد پیروزی ملت مظلوم فلسطین و رهایی آنها از چنگال صهیونیستها باشیم.