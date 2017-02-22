دیدار خیریه با پیشکسوتان فوتبال برای کمک به کودکان بی سرپرست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی تیم فوتبال رسانه ورزش، این دیدار با همکاری شورای تیم رسانه ورزش و بنیاد امور خیریه مهرگستر ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۵ اسفند در سالن هندبال برگزار خواهد شد و تیم خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران ورزشی به مصاف تیم پیشکسوتان فوتبال ایران خواهد ر فت.



مسئولان برگزاری برای این بازی خیریه از مسعود سلطانی فر وزیر ورزش، حبیب کاشانی، ابولفضل قناعتی، علی صابری، هادی ساعی، احمد دنیامالی، علیرضا دبیر، حسین رضا زاده، عباس جدیدی از اعضاء شورای شهر تهران و محمد رضا ساکت ، علیرضا اسدی، مهدی تاج ریاست فدراسیون فوتبال، حاج آقا علیپور، عبافاف حراست وزارت ورزش، محمد دادکان، شاهرخ شهنازی ، عباسعلی اکبری سرپرست فدراسیون هندبال، مرتضی حسن پور مدیر عامل باشگاه نیروی زمینی، علی خسروی، محمدرضا داورزنی، دکتر میرزاده ریاست دانشگاه آزاد، پهلوان، حمید جاسمیان ، محمودکلهر، حسن روشن، علی پروین، حمید استیلی، مجتبی محرمی، اردلان آشتیانی، رضا شاهرودی، محمدخاکپور، حسن شیرمحمدی، محمود مریخی، فرشاد فلاحت زاده، سعید عزیزیان، محمدرضا مهدوی، نیما نکیسا، فرشاد پیوس و شهرداران و معاونت اجتماعی مناطق تهران، رضا ناصری، رضا ترابیان و حسین عبدی و ... برای حضور در سالن و مشارکت در کمک به کودکان بی سرپرست دعوت کرده است.

برای برگزاری این دیدار علاوه بر اعضای شورای تیم رسانه ورزش، علیرضا جمشیدی و حسین اخوت از مسئولان بنیاد مهر گستر نیز تلاش زیادی برای هماهنگی امور داشتند.

تماشای این دیدار برای عموم آزاد و رایگان است.