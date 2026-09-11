به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه بخش مرکزی یزد، آیت‌الله سیدمحمدکاظم مدرسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت تقوا اظهار کرد: توجه به خالقیت خداوند، قیامت و حساب و کتاب از عوامل زمینه‌ساز تقواست و موجب مسئولیت‌پذیری، کاهش غرور و توجه قلبی به عبادت می‌شود.

وی افزود: در قرآن کریم تأکید شده است که تعداد دشمنان در برابر صبر و تقوای مؤمنان بی‌تأثیر است و خداوند با لشکر خود از مؤمنان حمایت خواهد کرد.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در خطبه دوم با بیان اینکه نیت خوب، کار حرام را حلال نمی‌کند، گفت: قرآن کریم میان ایمان و عمل صالح پیوند برقرار کرده است و ادعای داشتن دل پاک نمی‌تواند توجیهی برای انجام گناه یا نقد نکردن رفتار نادرست باشد.

مدرسی ضمن قدردانی از رزمندگان ایرانی برای ایستادگی در برابر دشمن، اظهار کرد: رزمندگان ایران بدون توجه به هیاهوهای ایجادشده از سوی برخی جریان‌های سیاسی و مسئولان گذشته، در مسیر حفاظت از کشور و پیروی از رهبر انقلاب حرکت می‌کنند.

وی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر حفظ نظام اسلامی عنوان کرد: حفظ نظام اسلامی از واجبات است و دفاع در برابر دشمنان درونی و بیرونی نیز واجب است؛ دشمن در جنگ ترکیبی تلاش می‌کند ارزش‌های انقلاب اسلامی را هدف قرار دهد و همه باید برای صیانت از این ارزش‌ها تلاش کنند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد همچنین بر ضرورت مقابله با رواج بی‌حیایی، بی‌عفتی، بی‌فرهنگی و بی‌اعتمادی در جامعه تأکید کرد و گفت: برخی جریان‌های سیاسی باید حدود و مسئولیت خود را بشناسند و نسبت به پیامدهای تصمیم‌ها و عهد و پیمان‌های نادرست گذشته پاسخگو باشند.