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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

آیت‌الله مدرسی: دشمن در جنگ ترکیبی ارزش‌های انقلاب را هدف گرفته است

آیت‌الله مدرسی: دشمن در جنگ ترکیبی ارزش‌های انقلاب را هدف گرفته است

یزد- امام جمعه بخش مرکزی یزد با تأکید بر ضرورت حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی گفت: دفاع در برابر دشمنان داخلی و خارجی واجب است و نباید اجازه داد ارزش‌های جامعه مورد هدف جنگ ترکیبی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه بخش مرکزی یزد، آیت‌الله سیدمحمدکاظم مدرسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت تقوا اظهار کرد: توجه به خالقیت خداوند، قیامت و حساب و کتاب از عوامل زمینه‌ساز تقواست و موجب مسئولیت‌پذیری، کاهش غرور و توجه قلبی به عبادت می‌شود.

وی افزود: در قرآن کریم تأکید شده است که تعداد دشمنان در برابر صبر و تقوای مؤمنان بی‌تأثیر است و خداوند با لشکر خود از مؤمنان حمایت خواهد کرد.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در خطبه دوم با بیان اینکه نیت خوب، کار حرام را حلال نمی‌کند، گفت: قرآن کریم میان ایمان و عمل صالح پیوند برقرار کرده است و ادعای داشتن دل پاک نمی‌تواند توجیهی برای انجام گناه یا نقد نکردن رفتار نادرست باشد.

مدرسی ضمن قدردانی از رزمندگان ایرانی برای ایستادگی در برابر دشمن، اظهار کرد: رزمندگان ایران بدون توجه به هیاهوهای ایجادشده از سوی برخی جریان‌های سیاسی و مسئولان گذشته، در مسیر حفاظت از کشور و پیروی از رهبر انقلاب حرکت می‌کنند.

وی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر حفظ نظام اسلامی عنوان کرد: حفظ نظام اسلامی از واجبات است و دفاع در برابر دشمنان درونی و بیرونی نیز واجب است؛ دشمن در جنگ ترکیبی تلاش می‌کند ارزش‌های انقلاب اسلامی را هدف قرار دهد و همه باید برای صیانت از این ارزش‌ها تلاش کنند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد همچنین بر ضرورت مقابله با رواج بی‌حیایی، بی‌عفتی، بی‌فرهنگی و بی‌اعتمادی در جامعه تأکید کرد و گفت: برخی جریان‌های سیاسی باید حدود و مسئولیت خود را بشناسند و نسبت به پیامدهای تصمیم‌ها و عهد و پیمان‌های نادرست گذشته پاسخگو باشند.

کد مطلب 6943968

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