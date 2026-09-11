به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین قریب ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه دیباج اظهار کرد: از دستاوردهای سفر معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور به دامغان تأکید وی بر تکمیل کریدور شمال به جنوب در حوزه این شهرستان و رفع نگرانی‌های ایجاد شده درباره تغییر مسیر است.

وی این موضوع را موجب امیدآفرینی در منطقه دانست و از پیگیری وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل این محور قدردانی کرد.

امام جمعه دیباج همچنین با اشاره به تحولات هسته‌ای، ارجاع پرونده ایران به سازمان ملل را اقدامی متناقض با حضور بازرسان آژانس و اجرای تعهدات ایران دانست و یادآور شد : این تصمیم، زمینه اقدام متقابل ایران از جمله بررسی خروج از NPT را فراهم کرده است.

قریب در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک پیروزی‌های انصارالله یمن، خاطر نشان کرد: تحولات اخیر نشان داد برتری هوایی به‌تنهایی تعیین‌کننده نتیجه جنگ نیست و روحیه جهادی نیروهای زمینی نقش مهمی در پیروزی دارد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری دیباج تأکید کرد و افزود: تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی، به‌ویژه محور کریدور شمال به جنوب، می‌تواند زمینه رونق اقتصادی، تسهیل رفت‌وآمد مردم و توسعه گردشگری منطقه را فراهم کند. مسئولان باید با جدیت و هماهنگی بیشتر، روند اجرای این طرح را پیگیری کنند تا مردم از آثار آن بهره‌مند شوند.