به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از بازی «بوم‌بوم» با حضور خانواده شهدا و سیداحمد عبودتیان، مدیر بنیاد فرهنگی خاتم‌الاوصیا(عج)، پنج‌شنبه ۱۹ شهریورماه در میدان ولیعصر(عج) برگزار شد.



در این مراسم، خانواده شهید حسن طهرانی‌مقدم به‌عنوان مهمان ویژه حضور داشتند و از بسته کارت‌های «قهرمانان ایران» رونمایی شد.



بازی «بوم‌بوم» در چند مرحله و با تکیه بر تجربه اجرای برنامه‌های کودک در تجمعات مردمی طراحی و توسعه یافته است. محتوای این بازی با محوریت قهرمانان و شهدای انقلاب و مقاومت و همچنین توانمندی‌های کشور شکل گرفته و تلاش دارد مفاهیم حماسی و دفاعی را در قالبی سرگرم‌کننده به کودکان معرفی کند.



در این بازی، کودکان با انجام مأموریت‌های مختلف، جمع‌آوری کارت‌ها و تشکیل تیم، در عملیات‌هایی با روایت داستانی مشارکت می‌کنند و در جریان بازی با شخصیت‌های قهرمان و مفاهیم مرتبط با مقاومت و توانمندی‌های ملی آشنا می‌شوند.



بازی «بوم‌بوم» پیش از ورود به مرحله تولید صنعتی، در بیش از ۱۳۰ تجمع مردمی در نقاط مختلف کشور اجرا و تجربه شده است و اکنون قرار است به‌صورت گسترده تولید و در اختیار کودکان سراسر ایران قرار گیرد.