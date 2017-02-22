به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه امروز در اظهاراتی اعلام کرد که آنکارا رویکرد مثبتی را در دولت جدید آمریکا درخصوص استرداد «فتح الله گولن» به این کشور مشاهده می کند.

نخست وزیر ترکیه در این باره به خبرگزاری آناتولی گفت: شاهد رویکرد مثبت دولت جدید آمریکا به این مسأله هستیم و امیدواریم که نتایج مثبتی نیز به همراه داشته باشد.

به گزارش حرّیت، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همه پرسی اصلاح قانون اساسی در این کشور که بر تغییر نظام ترکیه از پارلمانی به ریاستی تصریح دارد، تأکید کرد: نتیجه همه پرسی می تواند آری یا نه باشد. اگر نتیجه رأی گیری «نه» هم باشد، ما (به راه خود) ادامه خواهیم داد.

وی ادامه داد: صرف نظر از اینکه نتیجه همه پرسی آری یا «نه» باشد، کشور دچار دو دستگی نخواهد شد. هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. بزرگترین خطر واقعه ۱۵ جولای (کودتای ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ در ترکیه) بود. ما شاهد بودیم که مردم در ۱۵ جولای چه کردند. مردم، از پیر گرفته تا جوان، به خیابان ها آمدند و جان خود را در راه مبارزه با خائنین بر کف دست گرفتند.

گفتنی است، به دنبال کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال گذشته در ترکیه، آنکارا بارها تقاضای استرداد «فتح الله گولن» را به اتهام ساماندهی این کودتا به واشنگتن ارائه کرده است.

دولت ترکیه «فتح الله گولن» که هم اکنون در پنسیلوانیای آمریکا به سر می برد را مغز متفکر کودتای ماه جولای سال ۲۰۱۶ در این کشور دانسته و تلاش های بسیاری را برای استرداد وی از آمریکا به انجام رسانده ؛ اقداماتی که تا کنون نتیجه ای دربر نداشته است.