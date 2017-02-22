مذاکرات ترکیه و روسیه برای خرید سامانه اس۴۰۰/ردّ نگرانی ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه از احتمال گفتگوها میان مقام های روسیه و ترکیه بر سر خرید سامانه دفاع موشکی اس – ۴۰۰ در ماه مارس سال جاری میلادی و در قالب نشست شورای همکاری روسیه – ترکیه خبر داد.

«ابراهیم کالین» گفت: مذاکرات بر سر اس – ۴۰۰ ادامه دارد. دبیرخانه صنایع دفاع و رئیس جمهور در حال دریافت اطلاعات در این خصوص هستند. ما از نزدیک مذاکرات را رصد میکنیم.

وی افزود: نمی دانم که آیا زمان کافی برای مذاکره پیش از تاریخ آغاز نشست بلند پایه شورای همکاری ترکیه – روسیه داریم یا خیر؛ اما مطمئنا، این موضوع بین رهبران مطرح خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مسائل فنی بسیاری بر سر راه این مذاکره وجود دارد، هرگونه فشار بر ترکیه از سوی ناتو بر سر این قرارداد را مردود دانست و گفت که از نظر وی مشکلی از این حیث وجود ندارد.

کالین در ادامه توضیحات خود در خصوص مساله ناتو و مخالفت احتمالی آن با عقد چنین قراردادی افزود: به علاوه، نمونه ها (کشورها)ی متعددی وجود دارند که از این سیستم ها (اس – ۴۰۰) استفاده می کنند. ما اینها را می دانیم. مساله هماهنگی (با ناتو) به سادگی در سطح فنی حل شد.