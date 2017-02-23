فرصتی مناسب برای صنعتگران داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه بینالمللی AMB یکی از تاثیرگذارترین و پربازدیدترین نمایشگاههای صنعت آهن و یکی از ۵ نمایشگاه برتر تکنولوژی برش فلز و ماشینآلات صنعتی در دنیا است. این نمایشگاه دوسالانه پذیرای ۱۴۵۰ فعال عرصه صنعت از ۳۳ کشور دنیا است که جدیدترین پیشرفتها در ابزارآلات ماشینی، دستگاههای اندازهگیری و موارد پیرامون صنعت آهن را به نمایش میگذارند. آخرین نمایشگاه AMB که در قلب تکنولوژی اروپا، اشتوتگارت برگزار شد، تقریباً ۹۰ هزار بیننده را به خود جلب کرد.
با توجه به برداشته شدن تحریمها و فضای باز پسابرجام و حجم بالای تقاضا برای بهروز سازی زیرساختهای صنعتی، در حال حاضر ایران به یکی از بهترین بازارها برای سرمایهگذاری و مشارکت تبدیل شده است.
حق صنعتگران و تولیدکنندگان ایرانی است که بهجای بهرهگیری از ماشینابزار و ماشینالات صنعتی بیکیفتی که در سالهای نهچندان دور از کشورهای متفرقه تهیه میشد، با تکنولوژیهای برتر و روز دنیا از قلب صنعت اروپا به خصوص آلمان آشنا شوند و با ایجاد زمینه همکاریهای مشترک، هم کیفیت خروجیها و محصولات داخلی را بالا ببرند و هم این تکنولوژیها را بومی کرده و پس از چندی در کشورمان تولید کنند.
از همین رو اولین دوره نمایشگاه AMB با همکاری مؤسسه Messe Stuttgart سال گذشته در بوستان گفتگوی تهران برگزار شد. ۱۱۱ برند فعال در عرصه صنعت از اروپا بهعنوان نمایشدهنده فعالیتهایشان در این اولین دوره شرکت کردند و بیش از ۲ هزار نفر از صاحبان و دستاندرکاران صنایع و فعالین اقتصادی و صنعتی با حضور در غرفههای آنها از نزدیک با تکنولوژیهای روز دنیا آشنا شدند و به همکاری و رایزنی با همتایان اروپایی خود پرداختند.
۶۸ شرکت آلمانی، ۱۸ شرکت ایتالیایی، ۹ شرکت سوئیسی و ۳ شرکت اتریشی در این نمایشگاه حضور داشتند و در نهایت نیز از فرصت ایجاد شده و ارتباطاتی که با صنایع ایران از طریق این نمایشگاه ایجاد شد اعلام رضایت کردند.
«موفقیت اولین دوره AMB و برندهای حاضر در آن به ما ثابت کرد که برگزاری این نمایشگاه استراتژی مناسبی برای ورود به بازار در حال پیشرفت ایران بود.» این را اولریخ کرومر، مدیرعامل Messe Stuttgart درباره نمایشگاه اولین دوره AMB در ایران میگوید و ادامه میدهد: «همین توفیق انگیزهای شده که سال آینده نیز در فضایی بزرگتر و با شرکنندههای بیشتر یک بار دیگر این نمایشگاه را در ایران برگزار کنیم.»
همچنین دکتر ویلفرد شافر، مدیر اصلی انجمن سازندگان ابزارآلات آلمان (VDW ) که اعضایش در اولین دورهی نمایشگاه در ایران حضور داشتند، در این باره میگوید: «ارتباطات بینالمللی خوب VDW و تجربهی ما در راهاندازی همایشها و همچنین همکاری بینظیر Messe Stuttgart با ما، دلایلی بودند که به موفقیت اولین همایش AMB در ایران کمک کردند.»
۸۰ سال برگزاری همایش
مؤسسه Messe Stuttgart که تاسیسش به دهه ۴۰ میلادی باز میگردد، در طول ۸۰ سال گذشته به تآثیرگذارترین برگزارکننده نمایشگاه در عرصه تکنولوژی اروپا تبدیل شده است. این مؤسسه در سال ۲۰۰۹ اولین شعبه خارجی خود را در استانبول ترکیه راهاندازی کرد و در پی موفقیت حاصل از آن در سال ۲۰۱۱ شعبهای در چین بهراه انداخت.
مؤسسه Messe Stuttgart هماکنون نمایشگاههای ابزارآلات ماشینی AMB، نمایشگاه گردشگری CMT و نمایشگاه صنعت ساختمان را بهصورت سالانه و دوسالانه در چین برگزار میکند.
این مؤسسه از سال ۲۰۱۳ فعالیت جدی خود را در آمریکا آغاز کرده و از همان سال مسؤلیت برگزاری فستیوال سبز را در آن کشور برعهده گرفته است. Messe Stuttgart در حال حاضر مهمترین مؤسسهی برگزارکنندهی نمایشگاههای بینالمللی در دنیا است.
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