مارین لوپن: حمایت از معارضان در سوریه و لیبی «اقدامی اشتباه» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ،‌ «مارین لوپن» نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و رهبر حزب راست افراطی «جبهه ملی» در سخنرانی خود در پاریس حمایت از معارضان در لیبی و سوریه را «اقدامی اشتباه» خواند و گفت که این حمایتها روند صلح جهانی را تضعیف ساخته است.

لوپن در خصوص اشتباهات در حوزه سیاست گذاری گفت که وی امیدوار بود «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا آنچه را که به اعتقاد این سیاستمدار فرانسوی، سیاستهای مداخله جویانه باراک اوباما بود، تغییر دهد.

رهبر حزب جبهه ملی فرانسه با بیان اینکه نخستین روزهای ریاست جمهوری ترامپ مایه دلگرمی او بود، اظهار داشت که «آمریکا یک متحد، اما گاهی اوقات یک دشمن است».

این نامزد راستگرای انتخابات فرانسه پیرامون مواضع اتحادیه اروپا در قبال مسکو گفت که برای حفظ صلح در جهان،‌ روسیه «نقش مهم و اساسی متوازن کننده را ایفاء می کند» و اینکه «اتحادیه اروپا به طرز نامناسبی با روسیه برخورد کرده است».

لوپن در خصوص سیاستهای فرانسه در آفریقا نیز گفت که این سیاستها باید «غیرمداخله جویانه» و در عین حال، به دور از «بی تفاوتی و سهل انگاری» باشد.

وی در این سخنرانی خود در پاریس چشم انداز سیاست خارجی موردنظر خود را ترسیم کرد و از جهانی مبتنی بر ساختار دولت- ملت سخن گفت که هر کدام به تعقیب منافع خود می پردازند و فرهنگ خاص خود را بدون دخالت سایر دولت-ملتها حفظ می نمایند.

رهبر حزب جبهه ملی فرانسه همچنین گفت که «کمونیسم و سرمایه داری لیبرال هر دو خیالات باطلی بودند و اینکه هر کشوری باید برای تعقیب منافع خود، انتخاب متحدان خود و حفظ فرهنگ خود آزاد باشد و فرانسه از حقوق تمام کشورها حمایت می کند».

لوپن در اینباره گفت که «برای تضمین آزادی فرانسه، هیچ بهایی گزاف نخواهد بود. سیاست خارجی فرانسه باید در پاریس تعیین شود و هیچ اتحاد و یا هیچ متحدی نمی تواند به جای فرانسه سخن بگوید».

مارین لوپن گفت که نخستین اقدام وی در مقام رئیس جمهور انجام مذاکرات مجدد در مورد پیمانهای اتحادیه اروپا خواهد بود و ضمن ادای احترام به رأی موافق مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا گفت که از فرماندهی نظامی ناتو نیز خارج خواهد شد.

وی در سخنرانی خود گفت: «من با مطالبه نمودن آزادی مردم اروپا در مقابل تلاشها برای ایجاد یک اَبَر-دولت ساختگی،‌ آنها را خوشحال خواهم کرد. اتحادیه اروپا راه حل نیست،‌ بلکه خود یک مشکل است».

لوپن همچنین خواستار تغییر در گرایش چند دهه ای فرانسه به برقراری پیوندهای نزدیکتر با متحدان خود در اتحادیه اروپا شد.

گفتنی است که نتایج نظرسنجی ها نشان می دهند که مارین لوپن در دور اول انتخابات که قرار است ۲۳ اُم ماه آوریل برگزار شود، اکثریت آراء را کسب می نماید؛ اما در دور نهایی انتخابات- در هفتم ماه مه- به رقیب نهایی خود خواهد باخت.