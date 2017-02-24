حاتم شاکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه‌ریزی برای واگذاری امور مربوط به بیمه بیکاری به کاریابی‌ها خبرداد و گفت: در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری امور مربوط به بیمه بیکاری به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت که در این راستا جلسات هماهنگی با کاریابی‌ها در حال انجام است تا پس از فراهم شدن شرایط تا پایان سال، فرایند این واگذاری از ابتدای سال ۹۶ به تدریج آغاز ‌شود.

وی افزود: بخش عمده‌ای از فرآیندهای بیمه بیکاری از جمله پرداخت بیمه بیکاری به کاریابی‌ها واگذار می‌شود که در این زمینه اجرای زیرساخت‌های لازم در حال انجام است تا با ارتباط سیستمی بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران، تامین اجتماعی و کاریابی‌های استان، این برنامه اجرا شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران با اشاره به اینکه در سطح استان ۸۴ کاریابی وجود دارد، گفت: ماهیت فعالیت کاریابی‌ها ثبت نام بیکاران و معرفی فرصت‌های شغلی به این افراد است بنابراین با واگذاری امور پرداخت بیمه بیکاری به کاریابی‌ها، علاوه بر اینکه بیکاران به این مراکز برای جستجوی شغل معرفی می شوند، بیمه بیکاری آنها نیز تا زمان پیدا کردن شغل پرداخت خواهد شد.

وی تسریع و تسهیل در روند پرداخت بیمه بیکاری را یکی از مزیت‌های این واگذاری عنوان کرد و گفت: سالانه بیش از ۵۰ هزار نفر به ۸۴ کاریابی تهران مراجعه می‌کنند که به فرصت‌های شغلی متناسب با شرایط بیکاران معرفی می شوند.

شاکرمی با بیان اینکه حدود ۲۵ درصد از کل مقرری‎بگیران بیمه بیکاری سراسر کشور، در استان تهران حضور دارند، گفت: بنابراین واگذاری پرداخت بیمه بیکاری به مراکز کاریابی به عنوان بخش‌های خصوصی یک کار بزرگ است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه در حال حاضر در تهران حدود ۵۰ هزار نفر نیز بیمه بیکاری دریافت می کنند، گفت: بیکاری و اشتغال از شاخص نرخ مشارکت تبعیت می کنند بنابراین به رغم اینکه در سال‌های اخیر فرصت‌های جدید شغلی برای جوانان فراهم شد و برخی بیکاران شاغل شدند، اما به دلیل افزایش نرخ مشارکت، نرخ بیکاری نیز به تبع آن افزایش می یابد.