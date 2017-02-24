۲۲۰ روستا در دولت یازدهم از نعمت گاز برخوردار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی عصر جمعه در حاشیه جشن سبز شهرستان گچساران و اتمام گازرسانی به روستاهای این شهرستان افزود: در مجموع ۵۷۲ روستای استان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند و جشن سبز گازرسانی و تکمیل پروژه گازرسانی به روستاهای استان در دولت تدبیر و امید میسر شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از شهرهای دیشموک، قلعه‌رئیسی، بهمئی، لنده، دنا و یاسوج از نعمت گاز بی‌بهره هستند، گفت: برخورداری از گاز خانگی از حقوق اساسی مردم است و دولت تدبیر و امید در راستای این امر فعالیتهای مطلوبی در استان داشته است.

خادمی تصریح کرد: گازرسانی در کهگیلویه و بویراحمد به دلیل دارا بودن ۲۵ درصد از نفت تولیدی کشور و برخورداری استان از زیستگاه طبیعی و جنگلهای انبوه از اهمیت بسیاری برخوردار است و با گازرسانی در این مناطق به طور قطع از تخریب جنگلها و منابع طبیعی جلوگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشن سبز این شهرستان با حضور معاون وزیر نفت، نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.