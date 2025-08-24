کهگیلویه و بویراحمد در یک قدمی سبز شدن

حمید طالبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از هزار و ۶۴۳ روستای استان کهگیلویه و بویراحمد هزار و ۱۵۷ روستا از نعمت گاز برخوردار هستند.

وی با بیان اینک ۹ شهرستان این استان در وضعیت سبز قرار دارند، تصریح کرد: اجرای عملیات گازرسانی به ۶ روستای دیگر در دو شهرستان بویراحمد و کهگیلویه در حال انجام است که با اتمام کار گازرسانی، استان به طور کامل سبز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه روستاهایی که فاقد گاز هستند حد نصاب لازم برای گازدار شدن ندارند، تاکید کرد: گازرسانی به روستاهای دره خواجه، شهسوار، پرویزک، امامزاده نورالدین، دم عباس، مناطق نهضت ملی در کهگیلویه طی هفته دولت افتتاح شدند.

وی طول شبکه این پروژه‌ها را ۲۲ هزار متر دانست و بیان کرد: با بهره برداری از این طرح‌ها در کهگیلویه، ۱۳۰ خانوار از نعمت گاز برخوردار شدند.

طالبی همچنین افتتاح ساختمان اداری شرکت گاز دهدشت را از دیگر پروژه‌های افتتاحی هفته دولت اعلام کرد و گفت که برای این پروژه ۵۷ میلیارد تومان هزینه شد.