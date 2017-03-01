«سیاست در شعر نو» در قاب یک کتاب نشست

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات دانشگاه مفید قم کتاب «سیاست در شعر نو» را به قلم محمد کمالی‌زاده با موضوع واکاوی سیاست و اندیشه سیاسی در جریان شعر نو ایران منتشر کرد.

در این کتاب تلاش شده تا از نگاه اندیشه سیاسی به شعر به عنوان مهمترین عرصه تجلی اندیشه و ذهنیت ایرانی نگاه شود و از همین منظر نویسنده نیما یوشیج و احمد شاملو را به عنوان مظاهر شعر نو معاصر ایران مورد وجه قرار داده است.

کمالی‌زاده در کتاب خود نخست به بررسی نسبت میان تفکر و رویکرد این شاعران با ایدئولوژی و گفتمان‌های سیاسی و روشنفکری پرداخته است و در ادامه امکانات موجود در آراء نیما و شاملو برای نقادی گوشه‌هایی از جریان روشنفکری معاصر را در اختیار مخاطبان خود قرار داده است و از این منظر به تفکر آرمانشهری، اسطوره‌گرایی، قهرمان‌گرایی، منجی گرایی و مفهوم «تعهد» در اندیشه روشنفکری پرداخته و در ادامه از این منظر به نقد پدیده روشنفکر/ پیامبری در تاریخ معاصر ایران، نقد قوه خیال و دهنیت اسطوره‌ای در اندیشه ایرانی می‌پردازد.

این نویسنده در بخشی از مقدمه خود در این کتاب آورده است: در این کتاب به نیما و شاملو بعنوان دو چهره از جریان روشنفکری معاصر ایران نگریسته شده است. به عبارت دیگر، آرا ایشان نه به عنوان نظرات شاهر و یا متفکر مستقل و منفصل از جریان فکری حاکم بر جامعه، بلکه در بستر بافت حاکم بر گفتمان روشنفکری زمانه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در همین زمینه بررسی نسبت آزا آنها با جریان‌ها و گفتمان‌های گوناگون روشنفکری معاصر یکی از محورهای اصلی این اثر است. همچنین در این اثر بازخوانی آر نیما و شاملو واجد دو خصلت انتقادی است. رویکرد انتقادی نخست به آسیب‌شناسی فهم شاعرانه و بررسی نسبت تفکر و رویکرد این شاعران با ایدئولوژی‌ها و گفتمان‌های سیاسی و روشنفکری بر می‌رکدد و روزکرد انتقادی دوم به امکانی اشاره دارد که بررسی انتقادی آرا نیما و شاملو برای نقادی برخی از وجوه جریان روشنفکری معاصر در اختیار ما قرار می‌دهد.

این کتاب در گام نخست با بررسی رویکردهای مختلف به شعر و بررسی نسبت شعر با اندیشه سیاسی و نسبت نقد ادبی با اندیشه سیاسی شروع شده در فصل دوم به مساله «سمبولیسم» و تضمنات سیاسی آن می‌پردازد.

فصل سوم از کتاب تضمنات سیاسی سمبولیسم اجتماعی در شعر نیما را مورد بررسی قرار می‌دهدو موضوعاتی از جمله آرمان‌شهر را در اندیشه او جستجو می‌کند.

در فصل چهارم نیز نویسنده به تضمنات سیاسی در شعر شاملو نگاهی انداخته و زمانه سیاسی و کنش او را در فرازهای مختلف زندگی‌اش مورد بازخوانی قرار داده است. مساله آرمانشهر، رسالت پیامبری در شعر و تفکر اسطوره‌ای نیز از دیگر موضوعاتی است که او به آن در این کتاب پرداخته است.

کتاب «سیاست در شعر نو» در ۴۴۰ صفحه وبا قیمت ۲۶ هزار تومان منتشر شده است.