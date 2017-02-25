کسب چهار مدال توسط قایقرانان اسلالوم/ نخستین طلای اسلالوم در آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای قایقرانی اسلالوم قهرمانی آسیا از ششم اسفند ماه در ناخن نایک تایلند آغاز شد که پاروزنان کشورمان در تمامی بخش ها موفق به صعود به مرحله نیمه نهایی شدند. امروز در پایان مرحله دوم از مسابقات و در مرحله نیمه نهایی نمایندگان کشورمان ضمن صعود به مرحله نهایی و فینال صاحب چهار مدال خوشرنگ طلا، نقره و برنز شدند.

در کانوی دونفره زیر ۱۸ سال بانوان تیم کشورمان با ترکیب دنیا محمدی و فائزه روناسی به عنوان قایق اول از مرحله نیمه نهایی راهی مرحله فینال شد و در این مرحله نیز با برتری بر رقبا موفق به کسب اولین نشان طلای قایقرانی اسلالوم ایران در آسیا گردید. این مدال اولین مدال تاریخ بانوان قایقرانی اسلالوم است که به رنگ طلا بدست آمد.

در فینال ماده کانوی یکنفره بانوان و در رده سنی بزرگسالان نیز رکسانا رازقیان به عنوان نماینده ایران حضور داشت. رازقیان موفق شد در مرحله فینال در رده سوم ایستاده و نشان برنز را از آن خود کند.

همچنین در ماده کایاک تکنفره زیر ۱۸ سال دانیال خسروی، ماهان ادریسی و رضا خلیلی در بخش تیمی مسابقه دادند و در نهایت موفق شدند در مجموع بخش تیمی این ماده در رده دوم قرار گرفته و در نهایت صاحب مدال نقره مسابقات قهرمانی آسیای تایلند شوند.

در ماده کانوی تکنفره بزرگسالان نیز تیم ایران در بخش تیمی با ترکیب امیرمحمد فتاح پور، مهدی کریمی و همایون محمدپور در مسابقه مرحله نیمه نهایی حاضر شد و موفق شد با شایستگی به مرحله فینال راه یابد. قایقرانان ایران در مرحله فینال موفق شدند در مجموع امتیازات در رده سوم قرار گرفته و چهارمین مدال کشورمان در این بازیها را به رنگ برنز بدست آورند.

به این ترتیب تیم اسلالوم کشورمان در پایان دومین روز مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا صاحب چهار مدال شامل یک طلا، یک نقره و دو برنز شدند.

مسابقات قایقرانی اسلالوم قهرمانی آسیا از ششم تا هشتم اسفندماه در ناخن نایک تایلند برگزار می شود.