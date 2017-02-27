حرکت دستجات عزاداری بوشهر در سالروز شهادت حضرت زهرا(س)

به گزارش خبرنگار مهر، سیدناصر فاطمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن عرض تسلیت فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: همزمان با سراسر کشور حرکت دستجات عزاداری، سینه زنی و زنجیرزنی شهرستان بوشهر با حضور اقشار مختلف مردم و هیئات مذهبی برگزار می‌شود.

رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر ادامه داد: این مراسم پنجشنبه ۱۲ اسفند ۹۵ ساعت ۱۰ صبح با حرکت دستجات عزادار از مقابل مسجد توحید تا مصلای جمعه بوشهر برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) همراه با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر به امامت آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر برگزار می‌شود.

فاطمی، ضمن دعوت از عموم مردم ولایتمدار شهرستان بوشهر برای شرکت در مراسم مذکور افزود: این مراسم با مشارکت شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر، اداره کل تبلیغات اسلامی استان، سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری بوشهر، ستاد بازسازی عتبات عالیات استان و ستاد فاطمیه استان بوشهر برگزار خواهد شد.