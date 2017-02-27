به گزارش خبرنگار مهر، سید علی لدنی نژاد صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: در حال حاضر سه تصفیهخانه فاضلاب فعال در شهرهای یاسوج، دوگنبدان و یاسوج وجود دارد.
وی اظهار کرد: مطالعات احداث تصفیهخانه فاضلاب سی سخت به پایان رسیده و با توجه با اینکه پیمانکار این پروژه هم مشخص شده بزودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان افزود: استفاده از پساب و خروجی پساب تصفیهخانههای فاضلاب برای مصارف کشاورزی و صنعتی در شهرهای استان هنوز جا نیفتاده است.
وی بیان کرد: استفاده بهینه از پساب تصفیهخانههای فاضلاب نقش بسزایی در جلوگیری از هدر رفت آب و تحقق اقتصاد مقاومتی دارد،برای مثال تصفیهخانه فاضلاب شهر یاسوج ۲۶۰ لیتر در ثانیه پساب خروجی دارد که می تواند در کشاورزی و آبیاری فضای سبز و بوستانهای شهری مورد استفاده قرار گیرد.
لدنینژاد عنوان کرد: شرکت آب و فاضلاب آمادگی دارد که آب خروجی تصفیهخانهها را جهت بهرهبرداری بصورت رایگان در اختیار شهرداریها و شهرکهای صنعتی بگذارد.
وی عنوان کرد: در حالی که کمبود آب جهت مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز در شهرهای استان وجود دارد، هیچگونه بهرهبرداری از آبی که با صرف هزینههای بالا در تصفیهخانهها تولید می شود صورت نمیگیرد.
لدنی نژاد تاکید کرد: آگاهیها نسبت به پساب تصفیهخانه فاضلاب باید عوض شود وهمه بدانند که این پساب برای مصارف کشاورزی و صنعتی کاملا مناسبت است و حتی در برخی کشورها با توسعه روند تصفیه از پساب فاضلاب برای مصارف شرب نیز استفاده می شود.
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