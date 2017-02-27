  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۰۸

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد خبرداد:

تصفیه روزانه ۱۳هزار مترمکعب فاضلاب در تصفیه‌خانه‌های استان

تصفیه روزانه ۱۳هزار مترمکعب فاضلاب در تصفیه‌خانه‌های استان

یاسوج- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: روزانه بیش از ۱۳هزار مترمکعب فاضلاب در تصفیه‌خانه‌های سه شهر یاسوج، دهدشت و دوگنبدان تصفیه‌ می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی لدنی نژاد صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: در حال حاضر سه تصفیه‌خانه فاضلاب فعال در شهرهای یاسوج، دوگنبدان و یاسوج وجود دارد.

وی اظهار کرد: مطالعات احداث تصفیه‌خانه‌ فاضلاب سی سخت به پایان رسیده و با توجه با اینکه پیمانکار این پروژه  هم مشخص  شده بزودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان افزود: استفاده از پساب و خروجی پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی و صنعتی در شهرهای استان هنوز جا نیفتاده است.

وی بیان کرد: استفاده بهینه از پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب نقش بسزایی در جلوگیری از هدر رفت آب و تحقق اقتصاد مقاومتی دارد،برای مثال تصفیه‌خانه فاضلاب شهر یاسوج ۲۶۰ لیتر در ثانیه پساب خروجی دارد که می تواند در کشاورزی و آبیاری فضای سبز و بوستان‌های شهری مورد استفاده قرار گیرد.

لدنی‌نژاد عنوان کرد: شرکت آب و فاضلاب آمادگی دارد که آب خروجی تصفیه‌خانه‌ها را جهت بهره‌برداری بصورت رایگان در اختیار شهرداری‌ها و شهرک‌های صنعتی بگذارد.

وی عنوان کرد: در حالی که کمبود آب جهت مصارف کشاورزی و آبیاری فضای سبز در شهرهای استان وجود دارد، هیچگونه بهره‌برداری  از آبی که با صرف هزینه‌های بالا در تصفیه‌خانه‌ها تولید می شود صورت نمی‌گیرد.

لدنی نژاد تاکید کرد: آگاهی‌ها نسبت به پساب تصفیه‌خانه فاضلاب باید عوض شود وهمه بدانند که این پساب برای مصارف کشاورزی و صنعتی کاملا مناسبت است و حتی در برخی کشورها با توسعه  روند تصفیه از پساب فاضلاب برای مصارف شرب نیز استفاده می شود.

کد مطلب 3918579

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها