به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست خبری هفتمین بی ینال مجسمه سازی تهران صبح امروز ۹ اسفند ماه با حضور مجید ملانوروزی مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی، کورش گلناری دبیر دوسالانه، بهداد لاهوتی دبیر اجرایی و عضو شورای سیاستگذاری دوسالانه، نگار نادری پور رییس هیات مدیره انجمن هنرمندان مجسمه ساز و هلیا دارابی دبیر همایش دوسالانه و عضو شورای سیاستگذاری دوسالانه در محل موزه هنرهای معاصر تهران برگزار و در این نشست فراخوان بی ینال نیز اعلام شد.

در ابتدای نشست مجید ملانوروزی درباره تاخیر در برگزاری هفتمین بی ینال مجسمه سازی گفت: یکی از اهداف ما در دولت یازدهم این بود که وزارت ارشاد در حوزه اجرایی ورود نکند و تنها از رویدادها حمایت کند و در سیاستگذاری ها دخیل باشد. برای همین بی ینال ها را به انجمن ها واگذار کردیم و حتی جشنواره ها را نیز با همکاری انجمن ها برگزار کرده ایم. این دوسالانه باید ۲ سال قبل برگزار می شد و ما حکم دبیر را ۲ سال پیش به آقای شهلاپور داده بودیم اما با اتمام دوره مدیریتی هیات مدیره قبلی انجمن مجسمه سازان، عملا ما هم مجبور شدیم منتظر بمانیم تا ترکیب جدید هیات مدیره که تیمی جوان است شکل بگیرد و با اعضای جدید کار را دنبال کنیم.

وی ادامه داد: دبیر این دوسالانه را انجمن مجسمه سازان به ما معرفی کردند و با شناختی که از فضای این دوسالانه دارم به نظرم یکی از بهترین بی ینال های مجسمه سازی خواهد شد.

در این سه دهه مکان مناسبی به فضاهای هنرهای تجسمی اضافه نشده است و تنها موزه هنرهای معاصر را در اختیار داریم که خوشبختانه امسال بی ینال مجسمه سازی در این مکان بر پا می شود

کورش گلناری نیز در این نشست بیان کرد: در این سه دهه مکان مناسبی به فضاهای هنرهای تجسمی اضافه نشده است و تنها موزه هنرهای معاصر را در اختیار داریم که خوشبختانه امسال بی ینال مجسمه سازی در این مکان بر پا می شود. انتخاب موزه به ما این امکان را داد که با فراغ بال بتوانیم سمت و سوی بی ینال را به سمت فرهیختگی ببریم.

وی ادامه داد: بی ینال هفتم از مجسمه سازان ایده پرداز دعوت می کند تا بر اساس تمی که مشخص شده آثار خود را ارائه دهند و در بی ینال امسال موضوع آزاد نداریم. ضمن اینکه آثار با قابلیت هایی که موزه هنرهای معاصر تهران در اختیار هنرمندان قرار می دهد مورد توجه ما خواهند بود. امسال فضای باز موزه نیز در اختیار هنرمندان است تا ایده هایی بر این اساس و در راستای تِم جشنواره ارائه دهند. تغییر در روش و زبان و هنجارشکنی در حیطه مجسمه سازی محور توجه ما در این بی ینال خواهد بود.

بهداد لاهوتی نیز گفت: روی فراخوان این دوره بسیار کار شده و مباحث فراخوان بسیار پیچیده تر از دوره های قبل است. از امروز که فراخوان اعلام شده است هنرمندان سه ماه فرصت دارند تا به موضوع بیندیشند و ۵ تا ۲۵ خردادماه با توجه به شرایطی که در فراخوان آمده ثبت نام خود را انجام دهند و در این سه ماه همایش هایی برگزار می شود که به روند ثبت نام هنرمندان کمک می کند. هنرمندان برای شرکت در این بی ینال باید یکی از شرایط برپایی نمایشگاه انفرادی ، شرکت در حداقل دو بی ینال داخلی یا خارجی، داشتن تقدیرنامه، عضویت در انجمن هنرمندان مجسمه ساز یا فارغ التحصیل بودن رشته هنر را داشته باشند.

وی ادامه داد: هنرمندان در هنگام ثبت نام باید حداقل ۵ اثر را بارگذاری کنند که حداکثر در ۵ سال اخیر خلق شده باشد و سه اثر را پیشنهاد بدهند که یا اثر ساخته شده باشد یا عکس ماکت یا تصویر سه بعدی آن اثر را ارائه دهند. ضمن اینکه توضیح و بیانیه خود را نیز باید ارائه دهند. اعلام اسامی هنرمندان و آثار راه یافته به دوسالانه ۵ تیرماه ۹۶ است و برای اجرای آثاری که ماکت آنها ارائه شده تا ۶ شهریور فرصت دارند. ضمن اینکه هر اثری که از استحکام لازم برخوردار نباشد و یا ضعیف اجرا شود در هر مرحله ای امکان حذفش وجود دارد.

لاهوتی با بیان اینکه در استفاده از متریال و شیوه بیانی در این بی ینال محدودیتی وجود ندارد، گفت: ۱۴ شهریور افتتاحیه این رویداد و ۲۰ مهرماه اختتامیه آن خواهد بود ضمن اینکه نمایشگاه تا ۳۰ مهرماه ادامه خواهد داشت.

ارجاع به نظرات داریوش شایگان در برگزاری یک رویداد هنری

دارابی در توضیح بخش های پژوهشی این رویداد بیان کرد: بخش پژوهشی این رویداد از ۱۴ اسفند آغاز می شود و تا پایان بی ینال همراه آن خواهد بود چرا که استمرار فضای اندیشگی خط مشی ما در این رویداد است. همایش ها در سه بخش آموزشی، پژوهشی و تعامل و تبادل نظر با هنرمندان طراحی شده است که در بخش آموزشی ۵ درس گفتار در موزه هنرهای معاصر با حضور استادان برگزار می شود. در بخش پژوهشی ما انتشار و ارائه مقاله ها را خواهیم داشت که طی دو روز همایش این بخش برپا می شود. در بخش تبادل نظر با هنرمندان نیز نشست های ماهانه با هنرمندان را خواهیم داشت.

وی در توضیح تِم این رویداد نیز گفت: ما در حالی به هنر غرب ورود کرده ایم که اندیشه غرب را پشت سر نگذاشتیم و در عین حال رابطه قوی با سنت ها و فرهنگ بومی را از دست داده ایم که ما امسال این موضوع را مورد توجه ویژه قرار دادیم و همین «وضعیت» را تِم اصلی رویداد هفتم بی ینال مجسمه سازی قرار دادیم. هنرمند امروزی در شرایطی به خلق اثر هنری دست می زند که می خواهد در ارتباط با گذشته خود و در عین حال ارتباط با دیگر فرهنگ ها باشد. این تم بر اساس آرا و نظرات داریوش شایگان متفکر ایرانی شکل گرفته است.

ملانوروزی در ادامه این بحث بیان کرد: وضعیت انسان شرقی که صد سال است در برخورد با فضای جهان غرب قرار گرفته و یا در تعامل و گفتگو با آن فرهنگ است و یا مقابله با آن، بسیاری از اندیشمندان معاصر از جمله داریوش شایگان، احمد فردید را به واکنش واداشته است. واقعیت این است که هنر ما از دوره کمال الملک به این سو غرب زده بوده است و آن تاثیر فرهنگ شرقی را از دست داده ایم.

نگار نادری پور نیز بیان کرد: جریان دوسالانه های ما جریان دیرپایی است و از سال ۱۳۳۷ که اولین بی ینال برگزار شد ادامه دارد، اما سال‌هاست این رویدادها با بی نظمی همراه است. انجمن ها در تعیین محل برگزاری بی ینال ها و بودجه و نحوه تعامل با متولیان هنر و توالی منظم برگزاری آن با مشکل مواجه هستند. به نظر می رسد داشتن دبیرخانه دائمی یکی از مولفه های موثر در بهبود شرایط است که از همین دوره قرار است دبیرخانه این رویداد تا دوره بعد هم به کارش ادامه دهد و ما این قول را از آقای ملانوروزی گرفته ایم.

هیچ کجای دنیا بی ینال ها را نه دولت برگزار می کند و نه انجمن ها. انجمن ها هم نهادهای صنفی هستند که باید دنبال فعالیت های صنفی خود باشند. در دنیا بنیادهایی هستند که این رویدادها را برگزار و شهرداری و دولت و ... آن را حمایت می کنند ملانورزی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه متولی برگزاری بی ینال ها وزارت ارشاد است چرا این بی ینال ها صفر تا صد به انجمن ها واگذار نمی شود تا هنگام تغییر هیات مدیره ها و تعویق در برگزاری بی ینال خود انجمن ها پاسخگو باشند، گفت: به هر حال طبق قانون حاکمیت برگزاری بی ینال ها با دفتر هنرهای تجسمی است. یک زمانی مدیرکل دوست داشته شخصا آن را برگزار کند و حتی دبیر آن را منصوب کند و زمانی هم مانند دوره ما اختیارات به انجمن واگذار می شود اما نکته این است که هیچ کجای دنیا بی ینال ها را نه دولت برگزار می کند و نه انجمن ها. انجمن ها هم نهادهای صنفی هستند که باید دنبال فعالیت های صنفی خود باشند. در دنیا بنیادهایی هستند که این رویدادها را برگزار می کنند و شهرداری و دولت و ... آن را حمایت می کنند. اما تا وقتی این بنیادها تشکیل نشده انجمن ها بهترین گزینه هستند. به هر حال اینکه دفتر هنرهای تجسمی همه اختیارات برگزاری این رویدادها را داشته باشد جای نقد دارد.

کورش گلناری در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره اینکه برای صیانت از آثار اصل و جلوگیری از رسیدن آثار کپی به دوسالانه چه تمهیدی اندیشیده شده است نیز گفت: به هر حال ما نمی توانیم تمام دنیا را رصد کنیم ولی از گروهی استفاده می کنیم که پیشنهادهای هنرمندان را در اینترنت جستجو کنند. البته درباره آثاری که نسبت به آنها شک داریم این اتفاق می افتد و درباره کسانی که می دانیم ذهنیت اورژینالی دارند و صادق هستند این اتفاق نخواهد افتاد.