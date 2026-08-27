به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری بعد از ظهر پنجشنبه در جریان حضور در روستاهای بخش چغادک، اظهار کرد: توسعهی روستاها از سیاستهای محوری دولت وفاق ملی است، امروز با افتتاح و کلنگزنی ۳۱ پروژه در روستاهای بخش چغادک گامی موثر جهت توسعه روستاها برداشته شد، این پروژهها در حوزههای زیرساختی خدماتی فرهنگی و عمرانی است که با اعتبارات لازم به مرحله اجرا رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به پروژههای شاخص روستای چاهکوتاه، افزود: در روستای چاهکوتاه احداث پارک یک هکتاری با اعتبار اولیه پنج میلیارد تومان آغاز شده است، همچنین تکمیل و بازسازی ساختمان اداری دهیاری با اعتبار ۲ میلیارد تومان از پروژه های شاخص در روستای چاهکوتاه بود.
فرماندار بوشهر در ادامه توضیحات خود در خصوص پروژههای روستای احمدی، دویره، تلاشکی و آبطویل، افزود: افتتاح پروژه زیرسازی معابر و آسفالت معابر و روشنایی روستای دویره، افتتاح پروژه پیادهرو و سنگفرش روستای دویره، آیین بهرهبرداری از گذرراه تلاشکی و جاده بهشت احمد در روستای احمدی از دیگر پروژههای این بخش بود که با هدف بهبود زیرساختها و تسهیل در رفتوآمد و خدماترسانی به مردم اجرا شده است.
وی در ادامه با اشاره به پروژه فرهنگی روستای دویره، تصریح کرد: پروژه کلنگزنی یادمان شهدای روستای دویره نشان از ارادت مردم این دیار به شهدای والامقام است، این پروژه فرهنگی علاوه بر گرامیداشت یاد و خاطره شهدا میتواند به عنوان یک پایگاه فرهنگی و تربیتی برای نسل جوان نقشآفرینی کند و نقطهی آغاز تولید محصولات و رویدادهای فرهنگی باشد.
فرماندار بوشهر همچنین در ادامه حضور خود در بخش چغادک، مهمان خانواده شهید حسین عریضی و همچنین یک جانباز در شهر چغادک شد.
گفتنی است در جریان این حضور، همزمان با افتتاح پروژهها رویداد بازیهای بومی محلی نیز در روستاهای بخش چغادک با استقبال کودکان برگزار شد.
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