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۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۱۵

نمایش ۷ فیلم مستند اجتماعی در دانشگاه‌های کشور

نمایش ۷ فیلم مستند اجتماعی در دانشگاه‌های کشور

هفت فیلم مستند مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در هفته فیلم مستند اجتماعی که از صبح امروز سه‌شنبه ۱۰ اسفند در دانشگاه‌های سراسر کشور برپا شده است، به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته فیلم مستند اجتماعی با همکاری دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی- اجتماعی وزارت علوم، شورای اجتماعی وزارت کشور و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از امروز سه شنبه ۱۰ تا روز ۱۸ اسفندماه، در ۹۵ دانشگاه دولتی سراسر کشور برگزار می‌شود تا فیلم‌های مستندی با موضوع اعتیاد، طلاق، مفاسد اجتماعی و آزاد برای دانشجویان به نمایش درآید.

فیلم‌های مستند تولیدی مرکز گسترش که در این هفته‌ فیلم روی پرده می‌روند، به این شرح هستند: «جدایی» شهرام درخشان، «متهمین دایره بیستم» حسام اسلامی، «آتلان» معین کریم‌الدینی، «به کجا تعلق دارم» مهوش شیخ‌الاسلامی، «رئیس‌الوزراء» سیدمحمدرضا هاشمیان، «من می‌خوام شاه بشم» مهدی گنجی، «جای خالی آقا و خانم ب» فیما امامی، رضا دریانوش.

کد مطلب 3919777

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