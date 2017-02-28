به گزارش خبرگزاری مهر، هفته فیلم مستند اجتماعی با همکاری دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی- اجتماعی وزارت علوم، شورای اجتماعی وزارت کشور و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از امروز سه شنبه ۱۰ تا روز ۱۸ اسفندماه، در ۹۵ دانشگاه دولتی سراسر کشور برگزار می‌شود تا فیلم‌های مستندی با موضوع اعتیاد، طلاق، مفاسد اجتماعی و آزاد برای دانشجویان به نمایش درآید.

فیلم‌های مستند تولیدی مرکز گسترش که در این هفته‌ فیلم روی پرده می‌روند، به این شرح هستند: «جدایی» شهرام درخشان، «متهمین دایره بیستم» حسام اسلامی، «آتلان» معین کریم‌الدینی، «به کجا تعلق دارم» مهوش شیخ‌الاسلامی، «رئیس‌الوزراء» سیدمحمدرضا هاشمیان، «من می‌خوام شاه بشم» مهدی گنجی، «جای خالی آقا و خانم ب» فیما امامی، رضا دریانوش.