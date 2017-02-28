۳۴۸ هزار گردشگر خارجی از فارس دیدن کردند/ فرانسوی ها در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، استان فارس با داشتن حداقل ۳۵۰۰ اثر تاریخی ثبت شده ملی یکی از قطب‌های مهم گردشگری تاریخی ایران به شمار می رود که هر سال میزبان گردشگران مختلف از اقصی نقاظ دنیا است.

طی سال های اخیر نیز ورود گردشگر به استان فارس روند رو به رشدی گرفته به طوری که آمارهای رسمی سازمان میراث فرهنگی نشان می دهد گردشگران خارجی فارس بعد از برهه برجام ۲۲۱ درصد بیشتر شده اند.

استان فارس از دیرباز با داشتن آثار جهانی که به ثبت یونسکو نیز رسیده مانند تخت جمشید، پاسارگاد، باغ ارم و... همواره محل بازدید مسافران خارجی بوده که طی این سال‌ها این روند شدت بیشتری نیز گرفته، هرچند پروازهای بین المللی از فرودگاه این شهر نیز باعث شده که مسافران خارجی به راحتی شیراز را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب کنند.

در این رهگذر مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس به خبرنگار مهر گفت: از ابتدای فروردین امسال تا پایان دی ماه تعداد ۳۴۸ هزار و ۹۶۶ نفر گردشگر خارجی از استان فارس دیدن کرده اند که این امار از ابتدای فروردین سال ۹۴ تا اسفند همان سال ۲۸۸ هزار و ۶۹۸ نفر بود که نشانگر روند رو به افزایش ورود گردشگر خارجی به فارس و شهر شیراز است.

مصیب امیری با اشاره به اینکه ورود گردشگر خارجی به فارس در برهه بعد از برجام ۲۲۱ درصد افزایش یافته، افزود: فرانسه، آلمان، ایتالیا، چین و اسپانیا به ترتیب بیشترین مسافران خارجی را تشکیل می دهند که به فارس سفر کرده اند.

وی در عین حال به تشریح آمار کلی بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی استان فارس طی ۱۰ ماهه سال ۹۵ هم پرداخت و گفت: مجموعه تاریخی حافظیه یک میلیون و ۱۳۲ هزار و ۲۶ نفر گردشگر شامل مسافران خارجی و داخلی داشته است که بیشترین میزان بازدیدهای استان فارس را در بین سایر بناهای تاریخی – فرهنگی تشکیل می دهد.

جدول آمار ورود گردشگران خارجی به فارس در ۹ ماهه ابتدای سال ۹۵ رتبه نام کشور تعداد نفر ۱ فرانسه ۶۸۰۱۵ ۲ آلمان ۶۱۹۶۳ ۳ ایتالیا ۲۳۱۰۰ ۴ چین ۱۴۹۴۸ ۵ اسپانیا ۱۱۸۳۱ ۶ هلند ۱۱۵۰۱ ۷ انگلیس ۸۷۰۶ ۸ سوئیس ۶۵۴۹ ۹ بلژیک ۷۷۳۳ ۱۰ اتریش ۶۳۳۲

مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس از تخت جمشید، مجموعه تاریخی – فرهنگی سعدی، به عنوان دیگر جاذبه های تاریخی استان فارس و شهر شیراز نام برد که بیشترین بازدید مسافران را به خود اختصاص داده است.

امیری در عین حال بیان کرد که زیرساخت‌های مناسبی که در فارس وجود دارد مانند هتل های با کیفیت، پروازهای متعدد خارجی و داخلی، آثار تاریخی و باستان ملی و جهانی وزیبایی های منحصر به فرد طبیعی فارس به عنوان قطب تاریخی و فرهنگی ایران ازعواملی است که باعث شده فارس در بین سایر استان های ایران برای گردشگران خارجی دااری جذابیت های منحصر به فردی باشد که به همین خاطر شیراز را برای سفر انتخاب کنند.