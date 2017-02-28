لازمه فسادستیزی، انضباط انقلابی است/ باید با غربزدگی مبارزه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیشب (۹اسفند) در جمع مردم شهرستان لنجان استان اصفهان ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا(س) اظهار داشت: فرزندان این منطقه از کشور، کار بزرگی در دفاع مقدس کردند. شهید شاهمرادی در تیپ ۴۴ قمر بنی هاشم حماسه آفرید. عملیات بدر و عبور از رود دجله، توسط فرزندان شما انجام شد و فرزندان شما اولین کسانی بودند که از دجله عبور کردند. این شهرستان، علمای بزرگی در تاریخ تشیع داشته و امیدواریم نور علم و جهاد در این منطقه همچنان پرتو بیفشاند.

وی افزود: بعد از پیامبر اکرم، حوادث عجیبی در جهان اسلام حادث شد. جهان اسلام ازیک طرف گسترده شد اما از درون دچار فروپاشی شد. موریانه هایی از درون به درخت تناور جهان اسلام آسیب زدند. قدرت و تجهیزات ایران و روم در آن دوران، در برابر لشکر اسلام به زانو در آمد اما حکومت اسلامی با چالش فروپاشی درونی، روبه رو شد. هجوم و اهانت به خانواده پیامبر، حادثه بسیار تلخی بود که سرآغاز حوادث ناگوار و فروپاشی تمدن اسلامی به شمار می آید.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هر ملتی یک وجه درونی و دنیای بیرونی دارد. ممکن است حکومتی در بیرون وجه قدرتمندی داشته اما از درون درحال فروپاشی باشد. ایران در دوران صفویه پیشرفت داشت ولی دراواخر آن از درون رو به فروپاشی گذاشته بود. در عصر حکومت قاجار، نیمی از سرزمین های روزگار صفویه را از دست دادیم. بنابراین باید ضمن آن که به گسترش حوزه نفوذ اهمیت می دهیم، به مراقبت ازدرون هم بپردازیم.

رضایی با اشاره به این که معرفت و اندیشه حضرت زهرا (س) چراغ هدایت است افزود: خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) نسخه ای جامع برای نجات جوامع اسلامی است. ظاهر این خطبه به زمین و باغ فدک اشاره دارد اما به این بهانه حضرت، حکام وجوامع اسلامی را مورد خطاب قرار داده و خطرات بزرگی را که در کمین جهان اسلام بوده، هشدار داده است.

وی افزود: این بانوی گرامی هزار و چهارصد سال قبل خطاب به مخاطبان خود در مسجد مدینه به ضرورت اطاعت از امام، نظام داشتن جامعه و سپس جهاد اشاره کرده و امر به معروف را موجب اصلاح جامعه عنوان می کنند.

رضایی گفت: امامت به جامعه وحدت و انسجام می دهد و جامعه اسلامی با فراموش کردن این اصل، در طول تاریخ دچار انحراف شد. با این حال ملت ما از ابتدای انقلاب، این ستون جامعه را حفظ کرده است. در حوادث سال ۸۸، اگر معترضان به نظام مندی جامعه اسلامی توجه و شکایت خود را از راه قانون دنبال می کردند، نظم کشور مخدوش نمی شد و کشور چند ماه دچار هرج و مرج و آسیب نمی گردید.

وی گفت: امروز بی تفاوتی و کنار گذاشتن پرچم انقلاب، همان مشکلاتی را برای ما پدید می آورد که جامعه اسلامی در دوردست های تاریخ دچار آن شد. امروز به فضل خدا ما در ساحل مدیترانه کمک مستشاری می دهیم و با داعشیان نبرد می کنیم. امروز ما پرچم دار شهدای مدافع حرم هستیم که نزدیک به هفتاد نفر آنان از استان اصفهان برخاسته اند. امروز فرزندان شما مدافعان صلح و امنیت هستند و اروپایی ها، آمریکایی ها و چینی ها باید این فرشتگان نجات زمین را بشناسند؛ زیرا ایران تنها کشوری است که فرزندانش در صف مبارزه با جنایتکاران تروریست قرار دارند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تریح کرد: در داخل کشور، ناکارآمدی، فساد و انحرافات مانند یک بمب عمل می کنند و بنابراین باید با غربزدگی و تحجر مبارزه کرد. زیرا اگر با این آسیب ها مبارزه نکنیم از داخل تهی می شویم. مشکلاتی که در یکی از فرودگاه های کشور پیش آمد و ساعت ها مردم را گرفتار کرد؛ قطاری که آتش گرفت و مردم مظلومانه در آن سوختند، گرد و غباری که مردم خوزستان را می آزارد و دریاچه هایی که خشکیده اند، همگی ناشی از ناکارآمدی است.

وی ادامه داد: مساله شایسته سالاری را باید جدی کرفت. خطر دوم جامعه اسلامی فساد است. برای مقابله با فساد، به انضباطی انقلابی نیاز داریم که امام علی(ع) با آهن گداخته ای که به دست برادرش داد، نمونه متعالی آن است.

رضایی با تأکید بر این مطلب که راه نجات ما نزد خارجی ها و آمریکایی ها نیست افزود: در سال های بعد از انقلاب، سه بار در دوران امام(ره) و مقام معظم رهبری به دولت ها اجازه داده شد تا با کشورهای غربی تعامل بیشتری داشته باشند؛ اما افزایش این تعاملات تنها برای دفع ضرر خوب بود. سود و درآمد وفایده قابل توجهی دربرنداشت.

وی گفت: انحراف چه در بعد غرب زدگی وشیفتگی به بیگانگان و چه تحجر وسطحی نگری، از چالش های امروز کشور است. حرکت کردن جلوتر از رهبر انقلاب، انحرافی خطرناک است که باید کنترل شود. در مقابله با هر دو خطر انحراف و تحجر باید به ارزش های اصیل انقلابی بازگردیم و طایفه گری و قوم گرایی را کنار بگذاریم تا از درون آسیب نبینیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان یادآور شد: علاوه بر پیوندهای دفاعی با همسایگان باید برای صادرات محصولات ایرانی نیز با برنامه پیش برویم.