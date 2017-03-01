به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سال نو شاهد جنب و جوش خاص و متفاوتی در میان اقشار مختلف جامعه هستیم و هر کس به نوعی و بنابر وظیفه خود در تلاش برای فراهم کردن شرایط لازم برای ورود به سال جدید است.

چند هفته مانده به پایان سال مردم با خانه تکانی و خریدهای عید خود را برای شرکت در جشن آغاز بهارطبیعت مهیا می کنند.

علاوه بر تکاپوی مردم در این ایام مسئولان هم به نوبه خود پای کار می آیند و شروع به زیباسازی سطح شهر، آماده کردن هتل ها و مسافرخانه ها و مدارس برای اسکان مهمانان می کنند.

آنچه که در این چند سال اخیر به نسبت سال های گذشته تغییر کرده و رواج یافته جنب و جوش ایجاد شده در تعدادی از روستاها برای میزبانی و استقبال از گردشگران نوروزی است.

در سال های نسبتا دور گذشته پیشوازی از سال نو در روستاهای استان رنگ و بوی دیگری داشت و اکنون حال و هوای دیگری پیدا کرده است اگر در آن دوران زمان آغاز سال نو حضور شهری ها در روستاها بسیار اندک و انگشت شمار بود در این دوره مردم زیادی از اقصی نقاط کشور به روستاها می روند و تازه شدن طبیعت را آنجا جشن می گیرند.

با معرفی روستاهای نمونه گردشگری چند سالی است مردم این روستاها برای پیشوازی از مهمانان به تکاپو می افتند و شروع به زدودن گردو خاک و آب و جارو کردن کوچه های روستا و مسیرهای ورودی به روستاهایشان می شوند.

کردستان دارای بیش از ۴۰ روستای هدف گردشگری است

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کردستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر و براساس مصوبه ای در سال ۸۵، تعداد ۱۳روستای استان به عنوان روستای نمونه گردشگری معرفی و به تصویب رسیده است.

آرمان وطن دوست ادامه داد: از سوی ستاد گردشگری استان کردستان هم ۳۰ روستای دیگر نمونه گردشگری در این استان شناسایی و معرفی شده است ولی تاکنون در سطح کشور به ثبت نرسیده است.

وی بیان کرد: روستاهای نگل، پالنگان، دزلی، قم چقای از مهمترین روستاهای نمونه گردشگری استان هستند که در طول سال به ویژه تعطیلات نوروز همواره مورد بازدید علاقمندان به طبیعت قرار می گیرند.

روستای نگل

یکی از این روستاهای نمونه گردشگری کردستان روستای نگل از توابع بخش کلاترزان سنندج است که در ۶۵ کیلومتری این شهرستان و در مسیر جاده سنندج به مریوان واقع شده است.

این روستا از طرف شمال به کوه حسن عالی، از جنوب شرقی به کوه پل چرمو، از جنوب به کوه قژاکان، از شمال غربی به دره کانی چرمو و کوه کوره میانه، از غرب و جنوب غربی به دره کاچول و از شمال شرقی به رسنی دره محدود می‏ شود.

آب و هوای این روستا در بهار و تابستان معتدل و در پاییز و زمستان سرد و خشک است و در میان دره زیبایی قرار دارد و رودخانة شوشیر از جنوب آن می‏ گذرد.

یکی از مهمترین جاذبه های دینی و تاریخی استان کردستان یعنی قرآن نگل در این روستا وجود دارد که سالانه مردم زیادی از تمام نقاط کشور و حتی خارج از کشور برای زیارت به این روستا می آیند.

آنچه که در باره مشخصات این قرآن نفیس در متون مختلف آمده به این قرار است که قطع قرآن رحلی بزرگ، جنس جلد آن چرم و خط قرآن کوفی و دارای نقطه و اعراب و در قسمت سر سوره ها و شماره های آیات مطلاو مزین به نقوش گیاهی است.

براساس شواهد و شیوه نگارش و اعراب گذاری آن احتمالاً این قرآن در سده های چهارم یا پنجم هجری قمری نگاشته شده است.

زائر سرای واقع در مسجد روستای نگل همه ساله برای اسکان و پذیرایی از مهمانان نوروزی فعال و امسال نیز برای خدمت رسانی به گردشگران مهیا شده است.

علاوه بر این قرآن نفیس قلعه‏ای معروف به قلعه یزدگرد سوم، از آثار دوره ساسانی در جنوب این روستا واقع شده است.

در شمال روستای نگل، مکانی وجود دارد که به هه‏وار معروف است و مردم روستا، در این مکان جمع می‏شوند و به برپایی مراسم آیینی می‏ پردازند.

از مهم‏ترین مراسم و آیینی که در روستای نگل برگزار می‏ شود، می‏توان به آتش‏بازی در نوروز، مراسم ختم تلیله، بزرگداشت بازگشت قرآن تاریخی از غربت به نگل، مراسم تکایا و مراسم دراویش اشاره کرد.

وجود گونه‏ های گیاهی و جانوری از قبیل شغال، گرگ، روباه، خرگوش و گراز از دیگر جاذبه ‏های روستای نگل به شمار می ‏آیند.

روستای پالنگان

این روستا از توابع بخش مرکزی شهرستان کامیاران استان کردستان، با مختصات جغرافیایی ۴۶ درجه و ۳۶ دقیقه طول شرقی و ۳۵ درجه و ۴ دقیقه عرض شمالی، در فاصله ۵۷ کیلومتری کامیاران و ۱۱۲ کیلومتری مرکز استان (سنندج) قرار دارد.

این روستا، از جنوب غربی به کوه‏های کل و سرلو و از جنوب شرقی به گردنه زمان گریوه محدود شده و جاده‏ای مناسب و اتومبیل ‏رو دارد.

نوع معماری خاص در کنار آداب و رسوم منحصر به فرد پالنگان را به مکانی برای حضور مسافران و گردشگران نوروزی تبدیل کرده است و این روستا در سایر فصول سال نیز به دلیل وجود مرکز پرورش و عرضه ماهی به مکانی برای حضور مردم تبدیل شده است.

روستای قم‏چقای

این روستا از توابع بخش کرانی شهرستان بیجار در استان کردستان، با مختصات جغرافیایی ۴۷ درجه و ۳۷ دقیقه طول شرقی و ۳۶ درجه و ۱۰ دقیقه عرض شمالی، در فاصلة ۳۵ کیلومتری شمال شهر بیجار و ۱۹۷ کیلومتری مرکز استان (سنندج) قرار دارد.

این روستا از شمال شرق به کوه تک اولی داغی، از شمال به کوه قم‏چقای و از جنوب به کوه دربند محدود می‏شود. رودخانة قم‏چقای در میان روستا جریان دارد.

ارتفاع روستا از سطح دریا ۱۵۹۵ متر است و تحت تاثیر جریان‏های هوای سرد شمال غربی ایران، اقلیمی کوهستانی و سرد دارد؛ آب و هوای آن در فصول بهار و تابستان نسبتا خنک و مطبوع و در زمستان‏ها سرد است.

روستای دزلی

این روستا از توابع بخش مرکزی شهرستان سروآباد در استان کردستان، با مختصات جغرافیایی ۴۶ درجه و ۹ دقیقه طول شرقی و ۳۵ درجه و ۲۲ دقیقه عرض شمالی، در فاصله ۲۸ کیلومتری شهر سروآباد و ۱۱۵ کیلومتری مرکز استان (سنندج) قرار دارد. ارتفاع این روستا از سطح دریا ۱۴۰۰ متر و اطراف آن را کوه و دره فرا گرفته است.

روستای دزلی از شمال به کوه قلعه زمان( قه لا زه بان)، از جنوب شرقی به کوه مهدی و معدن سنگ ساختمانی، از شرق و شمال شرقی به کوه سپی که مه ر، از شمال و شمال شرقی به دره دوله ناو و از غرب به کردستان عراق محدود شده است.

روستای نوره

این روستا از توابع بخش مرکزی شهرستان سنندج در استان کردستان، با مختصات جغرافیایی ۴۶ درجه و ۵۳ دقیقه طول شرقی و ۳۵ درجه و ۱۸ دقیقه عرض شمالی، در فاصلة ۱۸ کیلومتری شهر سنندج قرار گرفته است.

روستای نوره، که در یک منطقه کوهستانی و در ارتفاع ۱۹۵۰ متری اتقرار یافته است، از طرف شرق و شمال شرقی به کوه آبیدربزرگ، از شمال غرب به کوه وزمان و از سمت جنوب غرب به کوه تایلان محدود می‏ شود.

ساکنان روستاهای استان کردستان علارغم وجود کمبودها و مشکلاتی که دارند ولی مردمانی خونگرم و مهمان نوازند و با دلی مهربان و اخلاقی خوش از مهمانان خود پذیرایی می کنند و اکنون هم آغوش خود را برای ورود مهمانان امسال گشوده اند و چشم انتظار آنها هستند.