نرم افزار پیش بینی احتمال بروز سکته طراحی شد

به گزارش خبرنگار مهر، با همکاری یک شرکت تولید کننده نرم افزار و دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نرم افزار «راهنمای خطرسنجی سکته های قلبی، مغزی و سرطان» طراحی و تولید شده است.

بیماری های غیر واگیر مهم ترین علت مرگ و میر و ناتوانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هستند. از این رو محققان موفق به طراحی نرم افزاری شدند که می توان احتمال بروز سکته را در افراد پیش بینی کند. این اپلیکیشن بر پایه یازده اصل کلی برای خود مراقبتی و پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر تدوین شده وتحت برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر در جمهوری اسلامی ایران (ایراپن) تهیه شده است.

نکته اساسی این برنامه ها محتوای قابل اعتماد و مورد تایید است که کمتر در برنامه های این حوزه دیده می شود. در این برنامه ابتدا میزان خطر ابتلا به سکته های قلبی مغزی و سرطان را برای کاربران محاسبه می شود و رنگ قلب کاربران را مشخص می کند.

پس از آن برای هر فرد یک برنامه مشخصی ارائه می شود که با رعایت آن افراد می توانند به یک قلب سبز و سالم برسند. این برنامه به همت محققان ایرانی طراحی شده و مراسم رونمایی این نرم افزار موبایل روز شنبه با حضور مقامات وزارت بهداشت برگزار خواهد شد.