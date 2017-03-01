افزیش مسیرهای دسترسی به نمایشگاه کتاب به شهرداری تهران محول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد امور رسانه‌ای و خبری سی‌اُمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، حسین صفری با اشاره به برگزاری جلسه با سازمان‌ها، نهادهای شهری، مسئولان شهر آفتاب و معاونت‌های شهرداری گفت: در جلساتی که با این نهادها انجام شد، تمامی دستگاه‌ها و نهادها متفق‌القول اعلام ‌کردند که مصمم‌تر از گذشته در برگزاری نمایشگاه مشارکت خواهند داشت.

وی افزود: پس از برگزاری جلسه‌ای که با مسئولان شهر آفتاب برگزار شد، موضوعات متنوعی از جمله مسیرهای دسترسی به نمایشگاه، تسهیل ترافیک، انجام امور زیرساختی نمایشگاه و افزایش سالن‌های زیر بار نمایشگاه (تاسیس سالن‌های جدید در شهر آفتاب) به منظور افزایش فضای ناشران در نمایشگاه بررسی شد.

مدیر کمیته اجرایی و رفاهی سی‌اُمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از بهبود سیستم‌های سرمایشی در این نمایشگاه خبر داد و گفت: در گزارش‌های نظرسنجی سال گذشته، بازدیدکنندگان انتقاداتی از سرمایش سالن‌ها داشتند. این موضوع بار دیگر ارزیابی شد و مسئولان شهر آفتاب قول مساعد دادند تا کیفیت سیستم سرمایش را ارتقا دهند.

صفری همچنین درباره جزئیات جلسات مقدماتی با نهادهای شهری نیز گفت: در جلسه مقدماتی درباره زیرساخت‌های نمایشگاه اعم از برق، دیتا، کارتخوان‌ها و... بحث و تبادل نظر شد. همچنین موضوعاتی از قبیل ایمنی، حضور نیروهای امدادی اعم از هلال احمر، اورژانس و افزایش مسیرهای دسترسی به نمایشگاه بررسی شدند.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران طرح اولیه‌ای را درباره افزیش مسیرهای دسترسی به نمایشگاه اعلام کند و بر اساس آن هماهنگی‌های لازم با پلیس راهور و راهداری انجام شود.

مدیر کمیته اجرایی و رفاهی سی‌اُمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از توجه ویژه به ناوگان حمل و نقل عمومی در این دوره از نمایشگاه خبر داد و گفت: با توجه به اتصال ایستگاه شهر آفتاب به فرودگاه امام خمینی (ره)، مقرر شد رفت و آمدهای مترو با فاصله زمانی کمتری انجام شود و مسافران به مانند سال گذشته مجبور به تعویض قطار نباشند. همچنین شرکت اتوبوسرانی تهران نیز قرار است از مبادی و میادین مهم شهر اتوبوس‌هایی به سمت شهر آفتاب در نظر بگیرد تا از این طریق از بار ترافیکی کاسته شود.

بر اساس این گزارش، سی‌اُمین نمایشگاه کتاب تهران از تاریخ ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت ماه در شهر آفتاب برگزار خواهد شد.