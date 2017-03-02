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۱۲ اسفند ۱۳۹۵، ۷:۱۵

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نوزادان ۵ برابر بزرگسالان نیاز به مواد مغذی دارند

نوزادان ۵ برابر بزرگسالان نیاز به مواد مغذی دارند

نوزادان در طول ۱۰۰۰ روز اول زندگی خود بیش از ۵ برابر بزرگسالان به مواد مغذی در روز نیاز دارند، در غیراینصورت ممکن است دچار اختلال شناختی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، پزشکان معتقدند آهن یکی از عناصر اصلی و مهم است که نه تنها برای تولید هموگلوبین، بلکه برای رشد مغز نیز لازم است. مادران باید بدانند زمانیکه نوزادشان با ذخایر آهن بدنیا می اید، نرخ رشد سریع آنها ممکن است مانع از تامین سایر نیازهایشان شود و از اینرو باید سایر منابع ضروری را نیز دریافت کنند.

به گفته محققان، کودکان دچار سوءتغذیه آسان تر مبتلا به عفونت می شوند و روند درمانی سخت تری دارند چراکه سیستم ایمنی شان معیوب است. از اینرو نوزادان در مقایسه با افراد بزرگسال ۵ برابر بیشتر نیاز به مواد مغذی دارند.

دریافت مواد مغذی درست و مراقبت در طول این دوره، روند خوب رشد و همچنین توانایی یادگیری و عملکرد را در آینده تعیین می کند.

پزشکان تاکید دارند مادران باید رژیم غذایی برنامه ریزی شده ای را برای نوزادشان داشته باشند که شامل کربوهیدرات ها به عنوان منبع اصلی انرژی باشد. مصرف پروتئین نیز برای رشد ضروری است.

کد مطلب 3921334

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