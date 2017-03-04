به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دغدغه‌های جدی هنرمندان صنایع دستی و کمترین امکانی که سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری می‌تواند در اختیار آنان قرار دهد، بحث بیمه است که از شهریور ۹۳ تاکنون از آن بهره‌مند نشده‌اند.

بیمه تعدادی از این هنرمندان عرصه هنرهای سنتی و صنایع دستی به دلیل آنچه «منسوخ شدن هنرشان» عنوان شده، قطع شده است.

حالا هنرمندان صنایع دستی سراسر کشور بر آن شده‌اند تا نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور بنویسند و رونوشت آن را به مجلس شورای اسلامی هم ارسال کنند. هنرمندان در این نامه از رئیس جمهور می‌خواهند تا تدبیری برای وضعیت بیمه آنها در نظر گرفته شود.

نیما ذاکری سعید، یکی از هنرمندان صنایع دستی در زمینه چرم است که در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه در دولت نهم و دهم وعده‌هایی مبنی‌بر حمایت از هنرمندان صنایع دستی داده شد اما همه در مرحله حرف باقی ماند و به اجرا درنیامد، می‌گوید: انتظار ما این بود که در دولت تدبیر و امید، اندک خواسته‌ها و انتظارتمان برآورده شود اما متاسفانه در این دولت هم رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی تنها با وعده و وعید دل ما را خوش کرد و معاون صنایع دستی هم حل شدن مشکل بیمه را درگرو تامین اعتبار از سوی سازمان تامین اجتماعی دانسته‌ است.

این هنرمند صنایع دستی در ادامه به دلایل قطع شدن بیمه هنرمندان اشاره و بیان می‌کند: تعدادی از هنرمندان با یک یا دو روز تاخیر، حق بیمه خود را پرداخت کرده و از فهرست حذف شده‌اند. علاوه‌بر آن از دو سال پیش تاکنون، هیچ هنرمند جدیدی را بیمه نکرده‌اند در حالی که بیمه، تنها امکانی است که دولت در اختیار هنرمندان گذاشته و نباید این حداقل را از آنان دریغ کند.

ذاکری سعید با اشاره به شرایط لازم برای بهره‌مند شدن از بیمه معاونت صنایع‌دستی می‌گوید: ما ابتدا به سازمان فنی، حرفه‌ای مراجعه می‌کنیم و مدرک می‌گیریم پس از آن به معاونت صنایع دستی می‌رویم و مدارک خود را ارائه و برای بیمه شدن اقدام می‌کنیم. در صورت بیمه شدن ۲۰ درصد حق بیمه را ما و باقی را دولت پرداخت می‌کند. اگر بیمه را قطع کنند، چند درصد می‌توانند تمام حق بیمه خود را بپردازند!؟

به گفته او، هنرمندان وقتی از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ناامید شده و به این اطمینان رسیدند که با وعده و وعید مسئولان این سازمان گرهی از کارشان باز نمی‌شود، بر آن شده‌اند تا این نامه را خطاب به رئیس جمهور تنطیم کنند. قرار است هنرمندان در استان‌های مختلف نامه را امضا و به دفتر ریاست جمهوری ارسال کنند. رونوشت این نامه به مجلس شورای اسلامی هم تقدیم می شود تا درمانی برای این موضوع در نظر گرفته شود.