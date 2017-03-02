برای بازی با فولاد روی حضور چشمی حساب کرده بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی در نشست خبری پیش از دیدار تیم های صبای قم و فولاد خوزستان اظهار داشت: همه بازی ها برای ما سخت است و سطح فنی هر بازی برای ما یکسان است و فولاد نیز تیمی است که از نظر فنی شرایط خوبی دارد و ما نیز در این ۲ هفته تمرینات خوبی را انجام داده ایم.



وی افزود: گرچه در کار ما هم وقفه ای رخ داد اما در این فرصت سعی کردیم به آمادگی بیشتری برسیم و یک بازی تدارکاتی نیز با پیکان داشتیم و امیدواریم همین کیفیت فنی را در بازی فردا در میدان نشان دهیم و ۳ امتیاز این بازی را از آن خود کنیم.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم گفت: امیدواریم در بازی های باقی مانده بتوانیم امتیازات بیشتری کسب کنیم و شرایط خود را در جدول بهتر کنیم. بازیکنان ما توانایی و انگیزه لازم برای این کار را دارند و شرایط آن ها هفته به هفته بهتر می شود و امیدوارم این روند تا پایان فصل ادامه یابد.

مرفاوی بیان داشت: با توجه به احترامی که نسبت به فولاد قائل هستیم و خود من هم خوزستانی هستم و همه تیم ها برای ما قابل احترام هستند اما این برنامه از قبل توسط سازمان لیگ مشخص شده است و فکر نمی کنم کسی بتواند گلایه مند باشد به ویژه فولاد که باشگاهی با ساختار حرفه ای و سطح بالا است.



وی درباره شرایط روزبه چشمی عنوان کرد: چشمی بازیکنی بود که وی را می خواستیم و می توانست به ما کمک کند و به من هم گفته بودند برای وی جا هست و وی هم قراردادش را ثبت کرد اما در ادامه شرایط تغییر کرد و گفتند که جا نداریم و این مسائل را باید از باشگاه سوال کنید و بیش از این اطلاعی ندارم. چشمی در بازی با پیکان ۶۵ دقیقه برای ما بازی کرد و روی بازی با فولاد روی حضورش حساب کرده بودیم.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: قاسم دهنوی را در بازی فردا در اختیار نداریم و میثم مجیدی هم مصدوم است و در حال فیزیو تراپی است.