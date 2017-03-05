اتلتیکو مادرید برابر والنسیا به پیروزی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اتلتیکو مادرید روز یکشنبه در ادامه هفته بیست و ششم رقابتهای لالیگا در ورزشگاه ویسنته کالدرون به مصاف والنسیا رفت و این تیم را با شکست ۳ بر صفر بدرقه کرد.

در نیمه نخست این بازی تیم اتلتیکو با گلی که آنتوان گریزمان در دقیقه ۱۰ به ثمر رساند از حریف خود پیش افتاد. در نیمه دوم نیز کوین گامیرو (۴۸) و آنتوان گریزمان (۸۳) دروازه حریف را باز کردند تا اتلتیکو مادرید به بردی مقتدرانه دست یابد.

شاگردان سیمئونه که در هفته های اخیر نتایج خوبی کسب نکردند با این برد ۴۹ امتیازی شدند و در رده چهارم جدول باقی ماندند.

این برد تا حدی روحیه از دست رفته بازیکنان اتلتیکو را باز گرداند.