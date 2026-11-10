هاشم صیامی سخنگوی فدراسیون دوومیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ارزیابی خود از برگزاری لیگ دوومیدانی در بخش مردان و زنان اظهار کرد: لیگ امسال از چند شاخصه مثبت برخوردار بود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها حضور باشگاه‌های بزرگ و مطرح کشور همچون چادرملو اردکان، گل‌گهر سیرجان، نفت تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، ذوب‌آهن اصفهان، استقلال و نیروی زمینی بود. حضور این باشگاه‌ها که عمدتاً در رشته فوتبال نیز از مجموعه‌های شناخته‌شده و باسابقه محسوب می‌شوند اتفاقی بسیار ارزشمند برای دوومیدانی به‌عنوان رشته مادر و پرمدال ورزش کشور است.

وی افزود: این باشگاه‌ها با سرمایه‌گذاری در دوومیدانی توجه ویژه‌ای به توصیه‌های مسئولان ورزش کشور و ضرورت حمایت از رشته‌های پایه و پرمدال نشان دادند که جای قدردانی دارد. حضور باشگاه‌های بزرگ در لیگ می‌تواند به توسعه و گسترش دوومیدانی کمک کند. نکته جالب توجه اینکه باشگاه استقلال نیز درخواست راه‌اندازی آکادمی دوومیدانی را مطرح کرده است تا در آینده بتواند در رده‌های پایه این رشته سرمایه‌گذاری کند. باشگاه‌هایی همچون چادرملو، گل‌گهر و ذوب‌آهن نیز از گذشته در رده‌های پایه دوومیدانی فعالیت داشته‌اند و امیدواریم استقلال هم به این جمع اضافه شود.

عضو هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی در ادامه به شرایط زمانی برگزاری مسابقات اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته معمولاً لیگ را در اواسط تابستان برگزار می‌کردیم که گرمای هوا شرایط دشواری برای ورزشکاران ایجاد می‌کرد اما امسال به دلیل برگزاری بازی‌های آسیایی ناگویا برنامه مسابقات تغییر کرد و لیگ در اواخر شهریور و مهرماه برگزار شد. خوشبختانه شرایط آب‌وهوایی در این مقطع بسیار مناسب بود و ورزشکاران توانستند در فضایی مطلوب‌تر به رقابت بپردازند. امیدوارم این تجربه در برنامه‌ریزی‌های آینده نیز مورد توجه قرار بگیرد تا مسابقات در شرایط آب‌وهوایی مناسب‌تری برگزار شود.

صیامی همچنین درباره مراسم اختتامیه لیگ دوومیدانی خاطرنشان کرد: فدراسیون امسال برای مراسم پایانی لیگ تدارک ویژه‌ای دیده بود و به اعتقاد من یکی از بهترین مراسم‌های اختتامیه لیگ‌های ورزشی کشور برگزار شد. بسیاری از باشگاه‌های حاضر در مسابقات نیز از نحوه برگزاری این مراسم رضایت داشتند و آن را اقدامی ارزشمند و قابل توجه دانستند.

وی ادامه داد: در حاشیه مراسم اختتامیه فدراسیون دوومیدانی نزدیک به هشت میلیارد تومان به‌عنوان پاداش به ورزشکارانی که در بازی‌های آسیایی مدال کسب کرده بودند پرداخت کرد. بر این اساس به زهرا زارعی و علی امیریان هر کدام یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به صادق صمیمی یک میلیارد تومان و به محمدرضا طیبی چهار میلیارد تومان پاداش تعلق گرفت. این مبالغ جدا از پاداش‌های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک پرداخت شد. همچنین از این ورزشکاران در حضور سایر اعضای خانواده دوومیدانی تقدیر به عمل آمد که اتفاق مثبتی بود.

عضو هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی تیم ملی عنوان کرد: نخستین جلسه کمیته فنی فدراسیون به‌زودی برگزار می‌شود و در آن از نفراتی دعوت خواهیم کرد تا برای برنامه‌ریزی و آماده‌سازی تیم ملی در مسیر بازی‌های آسیایی دوره آینده و همچنین رقابت‌های کسب سهمیه المپیک تصمیم‌گیری شود. در کنار این برنامه‌ها مسابقات قهرمانی آسیا که اوایل خرداد سال آینده در چین برگزار خواهد شد نیز از اهداف مهم پیش‌روی ماست.

وی افزود: ورزشکاران ما پس از بازی‌های آسیایی ناگویا فرصت چندانی برای استراحت نداشتند و بلافاصله در رقابت‌های لیگ شرکت کردند. اکنون نیز با پایان سه مرحله لیگ برنامه داریم ورزشکاران منتخب را به اردوی تیم ملی دعوت کنیم تا تمرینات خود را در کمپ تیم‌های ملی ادامه دهند.

صیامی در پاسخ به پرسشی درباره حمایت از استعدادهای جوان شناسایی‌شده در لیگ امسال و برنامه فدراسیون برای تبدیل آن‌ها به ملی‌پوشان آینده گفت: یکی از اقدامات جدید و ارزشمند امسال برگزاری هم‌زمان لیگ بزرگسالان و رده‌های پایه در بخش زنان و مردان بود. برای نخستین بار مسابقات زنان و مردان در یک روز برگزار شد و در کنار آن رقابت‌های رده‌های پایه دختران و پسران نیز در برنامه قرار گرفت. این موضوع فضای جذاب‌تری به مسابقات بخشید و فرصت مناسبی برای شناسایی استعدادهای جدید فراهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا حدود ۶۰ ورزشکار و مربی از رده‌های پایه که در جریان رقابت‌های لیگ شناسایی شدند از امروز به مدت سه روز در کمپ تیم‌های ملی حضور خواهند داشت تا مورد ارزیابی و پایش اولیه قرار بگیرند. پس از این مرحله این نفرات به استان‌های خود بازمی‌گردند و تلاش خواهیم کرد اردوی بعدی را با مدت‌زمان بیشتری در یکی از استان‌های کشور احتمالاً مشهد مقدس برگزار کنیم تا این استعدادها به‌صورت مستمر تحت نظارت و حمایت فدراسیون قرار بگیرند.

عضو هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی ادامه داد: علاوه بر ورزشکاران رده‌های پایه در جریان لیگ استعدادهای دیگری را نیز شناسایی کرده‌ایم که می‌توانند به مجموعه ورزشکاران مستعد اضافه شوند. برنامه ما این است که در کنار حدود ۱۰ تا ۱۲ ورزشکاری که در بازی‌های آسیایی ناگویا حضور داشتند نفرات جوان و مستعد دیگری را نیز به اردو دعوت کنیم تا در مجموع حدود ۲۵ ورزشکار در این چرخه تمرینی و آماده‌سازی حضور داشته باشند.

وی در پایان تأکید کرد: نگاه فدراسیون تنها به نتایج کوتاه‌مدت نیست و تلاش داریم با شناسایی و حمایت از استعدادهای جوان زمینه پوست‌اندازی تیم ملی و حضور چهره‌های جدید را فراهم کنیم. امیدواریم با تداوم این برنامه‌ها پشتوانه مناسبی برای دوومیدانی ایران در رقابت‌های مهم آینده ایجاد شود.