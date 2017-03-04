نکات خواندنی رویارویی میثاقیان با استقلال/ زننده گل چهلم کیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، گرچه سیاه جامگان تیم چندان با سابقه‌ای در فوتبال ایران نیست و سومین سال حضورش در لیگ برتر را تجربه می‌کند و این بازی، ششمین تقابل مستقیم این تیم با استقلال است، اما سابقه دیدارهای استقلال با تیم هایی که اکبر میثاقیان هدایت آنها را بر عهده داشته بسیار پر و پیمان تر است.

* سیاه جامگان، هشتمین تیم میثاقیان

اکبر میثاقیان سرمربی فعلی سیاه جامگان پیش از این با ۷ تیم ابومسلم، راه آهن، آلومینیوم بندرعباس، شموشک نوشهر، استقلال اهواز، شاهین بوشهر و و شهرداری تبریز به عنوان سرمربی مقابل استقلال به میدان رفته است و سیاه جامگان هشتمین تیمی است که با سرمربیگری اکبر میثاقیان مقابل استقلال بازی می‌کند.

* پانزدهمین بازی برای میثاقیان

سرمربی امروز تیم سیاه جامگان پیش از این ۱۴ بار بعنوان سرمربی مقابل استقلال به میدان رفته و تقابل امروز سیاه جامگان و استقلال، پانزدهمین حضور میثاقیان رو نیمکت حریفان استقلال است.

* ابومسلم رکورد دار است

میثاقیان در ۱۴ بار گذشته که مقابل استقلال به میدان رفته، بیشترین بار با تیم ابومسلم با آبی پوشان دیدار داشته است. میثاقیان ۴ بار با ابومسلم، و با تیم های راه آهن، آلومینیوم، شموشک و استقلال اهواز هر کدام دو بار با آبی پوشان دیدار داشته است. ضمن این که او یک بار هم با تیم های شهرداری تبریز و شاهین بوشهر به مصاف آبی پوشان رفته است.

* ۱۰ شکست و یک پیروزی

اکبر میثاقیان عمدتا در دیدارهایی که مقابل استقلال داشته، با شکست میدان را ترک کرده است. حاصل ۱۴ بار رویارویی وی با تیم‌های مختلف مقابل استقلال به ۱۰ شکست منتهی شده است و همچنین سه بار نیز میثاقیان استقلال را با تساوی متوقف نموده است. در کارنامه این مربی با تجربه در مقابله با استقلال تنها یک پیروزی به چشم می‌خورد که آن هم با تیم ابومسلم و با نتیجه یک بر صفر حاصل شده است.

* ۳۹ گل رد و بدل شده

در ۱۴ تقابل قبلی استقلالی‌ها با تیم‌های میثاقیان ۳۹ گل رد و بدل شده که از این تعداد گل، سهم آبی پوشان ۲۸ و سهم تیم‌های میثاقیان ۱۱ گل بوده است.

* بهترین نتایج رو در رو

بهترین نتیجه‌ای استقلال که برابر یکی از تیم های میثاقیان گرفته، پیروزی ۶ بر صفر مقابل استقلال اهواز با هدایت میثاقیان بوده و بهترین نتیجه میثاقیان نیز به تنها پیروزی این تیم با ابومسل با حساب یک بر صفر مقابل استقلال باز می گردد.

* ۸ بازی آخر و صد در صد شکست

یک نکته قابل توجه در تاریخ دیدارهای آبی پوشان و سرمربی سیاه جامگان این است که میثاقیان در ۸ بار آخری که با تیم های مختلف مقابل استقلال قرار گرفته است، تن به شکست داده و در ۸ بازی آخر هیچ امتیازی از آبی پوشان نگرفته است.