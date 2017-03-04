برگزاری آزمون ورودی دوره آموزشیار روخوانی قرآن در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عباسی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آزمون ورودی دوره آموزشیار روخوانی در همدان در حال برگزاری است، گفت: این اقدام در راستای تأمین مربیان و معلمان قرآنی کلاسها و مراکز آموزشی شهرستان ها انجام می شود.

وی یکی از اهداف برگزاری دوره‌های تربیت مربی قرآن‌کریم را تقویت توان آموزگاران دانست و گفت: مؤسسه قرآنی ریحانه النبی شهر جورقان از علاقه‌مندان به شرکت در دوره تربیت مربی آموزشیار روخوانی و روانخوانی قرآن‌کریم ثبت نام کرده است.

عباسی یادآور شد: ۴۵ نفر خواهر در آزمونهای ورودی شفاهی شامل روخوانی قرآن و کتبی شامل مفاهیم جلد یک و دو و روخوانی شرکت کردند.

وی عنوان کرد: این دوره اوایل سال ۹۶ در محل مؤسسه قرآنی ریحانه النبی شهر جورقان برگزار می شود.

عباسی همچنین با بیان اینکه آزمون روش تدریس مفاهیم قرآن در همدان، برگزار می‌شود، گفت: دوره تربیت معلم مفاهیم سطح یک قرآن کریم از ابتدای پاییز سالجاری برگزار شد که متعلمان این دوره پس از شرکت درآزمونهای کتبی در آزمون شفاهی روش تدریس مفاهیم قرآن شرکت می‌کنند.

عباسی در پایان گفت: ۲۱ نفر از خواهران و برادران در این آزمون شفاهی حضور خواهند داشت.