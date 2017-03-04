به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، عیسی علیزاده مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، با اشاره به بخش تخم‌مرغ‌های نوروزی دومین سالانه هنری «بهارستان» گفت: این بخش از رویداد «بهارستان» اگرچه یک بخش فانتزی و دکوراتیو است، اما از سوی هنرمندان حرفه‌ای نقاش، تصویرساز و گرافیست با استقبال خوبی روبرو شد و بیش از ۴ هزار اثر در این بخش به دبیرخانه رسید.

علیزاده ادامه داد: بر همین اساس آثار بخش تخم‌مرغ‌های نوروزی را که یکی از بخش‌های مکمل دیوارنگاری است را افزایش دادیم و در دو بخش حرفه‌ای و دانشجویی ۴۰۰ اثر تولید خواهد شد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران تصریح کرد در این بخش ۲۵۰ هنرمند حرفه‌ای و ۱۰۰ دانشجو در قالب ۲ کارگاه دو روزه در هفت نقطه از شهر تهران و در میان شهروندان به ارائه اثر خواهند پرداخت و همین امر موجب خواهد شد تا شهروندان بتوانند از نزدیک از روند آفرینش هنری بازدید کنند.

علیزاده گفت: این کارگاه‌ها در روزهای ۱۶ و ۱۷ اسفندماه در ضلع شرقی بوستان ولایت درب ورودی نواب، داخل میدان آزادی (میدان کوچک) و میدان ۷حوض نارمک برگزار خواهد شد. همچنین کارگاه دوم این بخش از دومین رویداد «بهارستان» در روزهای ۲۱ و ۲۲ اسفندماه در پارک ملت از سمت نیایش، خانه هنرمندان روبه‌روی ساختمان اصلی خانه هنرمندان ایران، پارک دانشجو، محوطه باز بوستان نوروز، میدان مشاهیر و میدان هفت حوض نارمک برگزار خواهد شد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، آثار ارائه شده در این کارگاه‌ها نیز در آستانه نوروز در نقاط مختلف مناطق ۲۲ گانه شهر تهران جانمایی می‌شود تا در ایام نوروز جلوه‌ای زیبا به شهر تهران ببخشند.

لازم به یادآوری است، دومین رویداد هنری «بهارستان» به همت سازمان زیباسازی شهر تهران، همزمان با نوروز سال ۱۳۹۶ در بخش‌های نقاشی دیواری، مجسمه، هنرهای محیطی و تخم‌مرغ‌های نوروزی در سطح شهر تهران برگزار می‌شود و تا اردیبهشت‌ماه ادامه دارد.