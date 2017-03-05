به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضفعین در گردهمایی دست اندرکاران و خادم الشهدای راهیان نور سراسر کشور که در حسینیه شهدای بسیج برگزار شد خطاب به حاضرین این مراسم گفت: شما کسانی هستید که مفتخرید در مقوله راهیان نور خدمت کنید و هر کدام از شما به نحوی سفیران شهدا هستید و خوش به سعادت شما که از شهدا فیض می برید و خوش به سعادتتان که فردا به دیدار امام خامنه ای عزیز مشرف می شوید.

وی ادامه داد: روز دیدار بسیجیان با امام خامنه ای، یک روز به یادماندنی برای تک تک ما خواهد بود و برای سازمان بسیج مستضفعین یک برگ زرین ورق خواهد خورد و خداوند را به واسطه این نعمت، شاکریم.

غیب پرور با بیان اینکه بسیجیان بارها اثبات نمودند که نسبت به رهبرانقلاب وفادار هستند، گفت: طبیعی است که در دیدار روز فردای بسیجیان و خادمان شهدا با امام خامنه ای، وقتی ما چهره نورانی ایشان را دیدیم، احساسات و عواطف، مهر و عواطفی که به رهبرمان داریم، باعث شود که از خود بی خود شویم اما نیاز است که با کنترل اشتیاقمان، باعث نظم جلسه دیدار با رهبرانقلاب شویم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه مبلغین راهیان نور، دو وظیفه عمده برعهده دارند، گفت: یکی از وظایف مبلغان راهیان نور و همچنین راویان دفاع مقدس، توصیف جنگ است و در سفرهای راهیان نور می توانند در خصوص عملیات ها و مکان هایی که شهدا در آن به دفاع پرداختند مثل شلمچه، رودخانه اروند کنار و...توضیحاتی ارائه دهند که همه این ها در قالب توصیف جنگ است.

سردار غیب پرور تاکید کرد: یکی دیگر از وظایفه مبلغان راهیان نور، ایفای نقش تربیتی است و باید به جوانان امروز، ایثار و از خودگذشتگی دفاع مقدس و فرهنگ آن روزها را یادآوری کنند و بگویند که در سال های ابتدایی آغاز انقلاب اسلامی، دشمن با همه تجهیزاتش به جنگ با ما تاخت تا اسلام را از ما بگیرد.

وی افزود:باید به نسلی که جنگ را ندیدند اما فطرت پاکی دارند، بگوییم که نسل گذشته چه رشادت ها و از جان گذشتگی هایی انجام دادند تا اینک در امنیت و آسایش زندگی کنیم؛ نسلی که در میدان های جنگ، تیر و ترکش خوردند تا اسلام زنده بماند و در آخرین لحظات که جانشان را تقدیم می کردند، ندای یا مهدی(عج) و یا زهرا(س) و یا حسین(ع) سر می دادند؛ باید گفت که این ها، داشته ها و اندوخته های ماندگار دوران دفاع مقدس است و همه مبلغان راهیان نور، سفیران شهدا هستند که حوادث آن روزها را برای نسل های امروز یادآوری می کنند.

سردار غیب پرور ابراز داشت:چه کسانی باور می کنند که حضرت زهرا(س) در شلمچه قدم نگذاشته است؟ کسانی که این موضوع را باور ندارند، ایمان ضعیفی دارند و بنده باید در جواب آنها بگویم که شلمچه قدمگاه حضرت زهرا(س) و حضرت مهدی (عج) است، چرا که بهترین انسان ها از شلمچه پرواز کردند و به دیدار معبودشان شتافتند و تمام جبهه ها و مناطق عملیاتی دفاع مقدس از شمال غرب تا جنوب کشور، قدمگاه شهداست.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه مناطق عملیاتی دفاع مقدس پاک ترین و معنوی ترین نقاط کشور هستند، تاکید کرد: به دلیل پاکی مناطق عملیاتی دفاع مقدس است که برخی با کفش در این سرزمین قدم نمی گذارند و در حالی که کفش خود را از پا در آورده اند، به مشهد شهیدان وارد می شود و به زیارت شهدا می ورند و باید این را بگوییم که مهمترین الگوی تربیتی، سیره شهدای دفاع مقدس است و نیاز است که زندگی نامه شهدا را برای جوانان امروزی قرائت کنیم تا آنها را با سیره شهدا آشناتر کنیم و یقینا این اقدامات اثر گذار است.

وی اظهار داشت: ما حوادث زیادی در طول عمرمان دیدیم اما واقعه دفاع مقدس چیز دیگری است و باید گفت که شهیدان سنبل یک واقعه بزرگ در دل تاریخ انقلاب اسلامی هستند و آن واقعه یعنی دفاع جانانه یک ملت مظلوم از حیثت، مکتب،اعتقاد و باورهایش که برای آن انقلاب نموده است و نباید از یاد برد که واقعه هشت سال دفاع مقدس در بازه زمانی و مکانی مشخصی انجام شد اما فرهنگ و اثرات آن تا ابد در کشور ماندگار خواهد بود، همانطور که حادثه عاشورا هم در یک روز و در یک مکان مشخص صورت گرفت اما شاهد اثرات آن در کل جهان هستیم.

رئیس سازمان بسیج مستضفعین خاطر نشان کرد: عاشورا یک روز بود اما تا قیامت، شاهراهی است که انسان ها را هدایت می کند و تا قیامت نفرین بر یزید و یزیدیان روانه خواهد شد و دفاع مقدس هم شکل و ظاهرش یک مطلب است اما بطن کار برگرفته از ایثارو فداکاری است.

سردار غیب پرور گفت: در سالروز عملیات بدر هستیم و بنده این عملیات، ازدحام تانک های دشمن را به چشم دیدم، عملیاتی که در پهنای حدود هزار کیلومتر انجام می شد و آنقدر ازدحام تانک ها زیاد بود که در حین عملیات به یکدیگر برخورد می کردند و ما با رشادت ها و از جان گذشتگی های شهدایی همچون شهید خلیل فردوسی که با یتیمی بزرگ شده بود، توانستیم در مقابل دشمن ایستادگی کنیم و در عملیات کربلای 5 هم همین طور بود و فرماندهان شهید ما از جان گذشتگی و فداکارهای بسیاری کردند و این نشان از آن دارد که جبهه های ما مالامال از عشق است.

وی در پایان با بیان اینکه دشمن به دنبال این بود که اسمی از حضرت زهرا(س)،امام حسین(ع) و حضرت مهدی (عج) نباشد، تصریح کرد: مردم مظلوم و مستضعف ما در طول دوران دفاع مقدس از تمام استان های کشور به جبهه های حق علیه باطل صف آرایی کردند و از اسلام و مکتب امام خمینی(ره) دفاع نمودند و این رشادت ها می تواند الگوی تربیتی مناسبی برای جوانان ما باشد که پا در رکاب ولایت در جهت پاسداری از اسلام عزیز و آرمان های انقلاب قدم بردارند.