تلفن ترامپ شنود نشده است/ روسیه در انتخابات آمریکا دخالت داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی، جیمز «کلاپر» مدیر سابق اطلاعات ملی آمریکا روز یکشنبه طی اظهاراتی انجام هرگونه کنترل یا شنود تلفن شخصی دونالد ترامپ در دوران پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرده و بار دیگر مدعی دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد.

وی گفت: هیچ گونه شنود و ضبط مکالمات علیه رئیس جمهور، (یعنی) رئیس جمهور منتخب آن زمان، یا در زمان نامزدی (ریاست جمهوری) وی و یا علیه کمپین او انجام نشده است.

وی همچنین صدور هرگونه دستوری از سوی دادگاه نظارت بر اطلاعات برون مرزی در جهت انجام چنین شنودی را نیز به صراحت رد کرد. وی همچنین در خصوص صدور دستور زیر نظر گرفتن برج ترامپ اظهار بی اطلاعی کرد.

این مقام ارشد اطلاعاتی سابق آمریکا همچنین در خصوص ارتباط احتمالی ترامپ و اطرافیان وی با دولت روسیه در جهت تاثیرگذاری بر روند انتخابات ریاست جمهوری این کشور گفت که اطلاعی از این موضوع ندارد.

وی در این خصوص توضیح داد: ما در گزارش های خود به هیچ جمع بندی در خصوص وجود تبانی میان اعضای کمپین ترامپ و روس ها نریسیدیم. هیچ شواهدی از این موضوع در گزارش های ما نبوده است.

کلاپر در عین حال گفت که هنوز معتقد است روس ها برای پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در فرآیند انتخابات این کشور مداخله کرده اند.

این مقام ارشد امنیتی آمریکایی اظهار کرد: مسلما روس ها باید برای موفقیت تلاش های خود که منجر به ایجاد اختلاف در این کشور (آمریکا) شد بخندند.