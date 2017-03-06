  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۵۲

پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت به رئیس‌جمهور نامه نوشت

پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت به رئیس‌جمهور نامه نوشت

حامیان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت در نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار ورود رئیس دستگاه اجرایی به موضوع محدودیت در پذیرش داوطلبان وکالت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه حامیان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت به شرح زیر است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

رییس جمهور محترم

سلام علیکم

با احترام، همانگونه که مستحضرید، مطابق صراحت اصل ۲۸ و بند سه اصل ۴۳ قانون اساسی که به درستی در مواد ۷۷ و ۷۸ منشور حقوق شهروندی دولت جمهوری اسلامی تاکید گردیده، در خصوص آزادی انتخاب شغل و تکلیف دولت به امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل، هر فرد ایرانی می تواند به شرط دارا بودن ویژ گی های مورد نیاز هر شغل و تایید آن از سوی مرجع احراز صلاحیت و صدور مجوز به آن کسب و کار و حرفه اشتغال پیدا کند. بنابراین تنها قید معقول به حق آزادی انتخاب شغل مصرح در قانون اساسی، دارا بودن شرایط مورد نیاز برای آن حرفه مطابق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است. لذا قیود دیگر مانند تعیین محدودیت در پذیرش داوطلبان آن حرفه بدلایل مختلف از جمله اشباع بازار خلاف قانون اساسی است. لکن درباره حرفه وکالت صراحت بیشتری در قوانین مصوب مجلس وجود دارد.

توضیح آنکه با عنایت به تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶، تعیین ظرفیت پذیرش سالانه به کمیسیون سه نفره ای واگذار شده بود. اما با اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ (مصوب تیرماه ۹۳)‌ و صراحت منع تعیین ظرفیت از سوی مراجع صدور مجوز به بهانه اشباع بازار، بر رد شرط محدودیت نفرات تاکید شد. بنابراین مطابق صراحت تبصره دو ماده ۷ قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴، تعیین ظرفیت از سوی مراجع صدور مجوز خلاف قانون است.

لذا کمیسیون تعیین ظرفیت پذیرفته شدگان حرفه وکالت، اختیار ایجاد محدودیت و تعیین سقف تعداد نفرات در مورد ورودی به حرفه وکالت را نداشته و معیار پذیرش داوطلبان حرفه وکالت باید صرفا سنجش مهارت و صلاحیت علمی این عده با تعیین یک استاندارد معقول و حد نصاب ثابت علمی مورد نیاز این حرفه باشد. پایه این معیار بر قانون، عدالت، عقل و تجربه کشورهای دیگر استوار است. لذا خواهشمند ست، باتوجه به تاخیر هیات مقررات زدایی و تسهیل کسب وکار در اصلاح شرایط صدور پروانه وکالت به عنوان رییس دستگاه اجرایی دستورات لازم را در این زمینه صادر نمایید.

همچنین از جنابعالی به عنوان یک رییس جمهور حقوقدان تقاضا می شود که از جایگاه حفاظت و حراست از حقوق و آزادی های مشروع در قانون اساسی به این موضوع ورود پیدا کرده تا حضور حضرتعالی در جشن استقلال کانون وکلاء مقدمه ای بر تغییر این رویه ظالمانه و انحصارگرایانه و آغاز جشن ضد انحصار در حرفه وکالت باشد.
توفیقات حضرت عالی را از خداوند متعال خواهانیم                                           

با تجدید احترام

حامیان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت

کد مطلب 3924452

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محسن IR ۰۰:۳۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      با سلام نظر به انتشار نامه ای منتسب به عده ای قلیل با مقاصد معلوم لازم به ذکر می دانم تعیین هر گونه ظرفیت در حرفه وکالت به سان تمام مشاغل اعم از آزاد و رسمی امری مطابق با مقررات و ضوابط مدون می باشد.
    • کیا حسینی IR ۰۸:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۶
      0 0
      پاسخ
      اقای محسن بنظر شما 60هزار قبول نشده عده ای قلیل اند؟ معلوم الحال رو هم ب قلیل می چسبوندی تا شخصیت وابسته ب گروه خاص مشخص میشد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها