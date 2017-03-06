اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند در تحولات جهانی اثرگذار است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، معاون امور حقوقی وبین المللی وزارت امور خارجه که در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کشورهای حاشیه اقیانوس هند در جاکارتا شرکت کرده است امروز ١٦ اسفند ٩٥ طی سخنانی در این اجلاس ضمن اشاره به اهمیت سازمان کشورهای حاشیه اقیانوس هند در اثرگذاری بر تحولات جهانی، خواستار تقویت همکاری کشورهای عضو در قالب اولویت های ٦ گانه این سازمان خصوصا در زمینه تجارت و سرمایه گذاری و بالا بردن ظرفیت همکاری های بانکی و مالی میان کشورهای عضو شد.

عراقچی در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به توافق هسته ای، برداشته شدن تحریم ها را زمینه بسیار مناسبی برای افزایش همکاری های اقتصادی میان کشورهای عضو خصوصا در منطقه خلیج فارس که محل اتصال به اقیانوس هند می باشد دانست.

وی با اشاره به ظرفیت بالای اقتصادی بندر چابهار در ایران، این بندر را نقطه اتصال شرق و غرب، و شمال و جنوب و با صرفه اقتصادی بالا خوانده و خواستار توجه کشورهای عضو به ظرفیت های این بندر شد. وی در ادامه با اشاره به برگزاری اولین اجلاس روسای مناطق آزاد سازمان کشورهای حاشیه اقیانوس هند در اردیبهشت ماه سال جاری در بندر چابهار، حصول توافق در زمینه ایجاد مکانیسم همکاریها را عامل موفقیت این رویداد مهم در چارچوب اهداف سازمان مبنی بر ایجاد ارتباطات درون گروهی خواند.

اجلاس سران سازمان کشورهای حاشیه اقیانوس هند فردا در جاکارتا برگزار می شود و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به نمایندگی از رئیس جمهور در این اجلاس شرکت می نماید.