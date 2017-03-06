مانع توسعه طلبی رژیم صهیونیستی شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پایدار احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی صبح امروز (۱۶ اسفند) در همایش ملی بهره وری در بخش دفاع اظهار داشت: بهره وری موضوعی است که همه روزه با آن سر و کار داشته و عجین شده با زندگی ما در سطوح فردی، سازمانی، اجتماعی و ملی است.

وی با بیان اینکه بهره وری حداکثر استفاده از داشته ها است افزود: ما باید به بهره وری از دیدگاه اسلام نگاه کنیم. مقام معظم رهبری در سیاست های کلی و اسناد بالادستی درباره این مساله تاکید کرده اند. ایشان در برنامه چهارم خواسته اند تا ساز وکار بهره وری در کشور راه بیفتد.

سردار وحیدی با بیان اینکه باید تلاش شود تا ۳ واحد درصد از رشد ۸ درصدی در برنامه ششم در قالب بهره وری باشد گفت: ما در بخش بهره وری کارنامه خوبی نداریم. از سال ۷۵ تا ۹۳ رشد بهره وری ۰.۳ درصد بوده که از کل عوامل تولید ناچیز است.

وزیر سابق دفاع ادامه داد: البته در برخی سال ها با توجه به موضوعات خاصی، رشد بهره وری به ۱۲ تا ۱۳ درصد هم رسیده که این خود نشان دهنده ظرفیت است اما رقم ها و آمارها به طور متوسط خوب نیست.

سردار وحیدی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی جوهره بهره وری است تصریح کرد: بهره وری فقط نتیجه اقتصادی ندارد، بلکه نشان دهنده شایستگی های ذاتی و عمق فرهنگی، کارآمدی انضباطی و برنامه ریزی دقیق در یک سیستم است.

وی با تاکید بر اینکه در کشور هیچ کاری را مهم تر از بهره وری نداریم، گفت: در دنیای امروز مسابقه برای بهره وری است. امروز خودروهایی در حال تولید است که بحث روی مقدار بنزین مصرفی آن است.

سردار وحیدی با بیان اینکه حوزه دفاع مستثنی از بهره وری نیست اظهار داشت: حوزه دفاع در بخش اثربخشی نظیر پاسداری از حاکمیت، صیانت از منافع ملی و ایجاد موازنه های استراتژیک کارنامه بسیار خوبی داشته است.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در همین باره افزود: با وجود صف کشی های دشمنان با تمام عرض و طولشان، امروز موفق با موازنه استراتژیک در منطقه شده ایم.

سردار وحیدی با اشاره به شکست دشمنان در اهداف راهبردی ادامه داد: ما توانستیم با قدرت مندی و اثربخشی دفاعی، دشمن را در حوزه راهبردی با شکست مواجه کرده و از توسعه طلبی رژیم صهیونیستی جلوگیری کنیم و در عین حال باعث شعله ور نگه داشتن مقاومت در منطقه شویم.

وزیر سابق دفاع افزود: حتی کشورهایی که امروز به شدت با ایران مبارزه می کنند، اگر سیاست های تجزیه طلبانه دشمنان در کشور آن ها شکل بگیرد، جمهوری اسلامی تنها جایی است که می توانند به ان تکیه کنند.

سردار وحیدی خاطرنشان کرد: یکی از فرماندهان آمریکایی می گفت که در عراق نمی‌توانیم داعش را شکست دهیم اما ایران این کار را انجام می‌دهد. ما امروز در حوزه دفاع شاهد انقلاب‌های نوین نظامی هستیم و باید خودمان را با آینده نگری و ظرفیت سازی برای حضور در صحنه‌های جنگ‌طلبانه دنیا آماده کنیم.