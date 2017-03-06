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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۱۹

منصوریان به پادوانی استراحت می‌دهد

منصوریان به پادوانی استراحت می‌دهد

احتمال این که مدافع برزیلی آبی پوشان در دیدار مقابل سایپا نیمکت نشین باشد وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های سنگین و فشرده آبی پوشان در ماه گذشته باعث شد تا بسیاری از بازیکنان این تیم که فشار بیشتری نسبت به سایرین تحمل کرده بودند بیشتر خسته شده و این خستگی هم در بازی آخر آنها مقابل سیاه جامگان نمود پیدا کرد. یکی از این بازیکنان لئوناردو پادوانی، مدافع برزیلی استقلال است که در این فصل جزو بازیکنان خوب این تیم هم بود.

احتمال این که علیرضا منصوریان برای ریکاوری جسمی این بازیکن وی را در بازی با سایپا در ترکیب اصلی تیمش قرار ندهد زیاد است. بدیهی است که در این صورت سید مجید حسینی دیگر بازیکن جوان استقلال جای پادوانی را در ترکیب آبی پوشان خواهد گرفت. 

کد مطلب 3924635

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