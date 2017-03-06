تایید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها برعهده هیات نظارت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمودی شاه‌نشین پیش از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه ها، در پاسخ به این سوال که آیا امکان تغییر زمان نام‌نویسی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد یا خیر، گفت: انتخابات یک روزشمار دارد و تاریخ برگزاری آن مشخص است. با توجه به اینکه امکان برگزاری انتخابات در خردادماه سال آینده میسر نبود و جمعه آخر اردیبهشت ماه به عنوان روز برگزاری انتخابات پذیرفته شده و شورای نگهبان نیز این تاریخ را تعیین کرده است؛ لذا براساس جدول زمان‌بندی که مطابق قانون تهیه شده امکان جابجایی زمان نام‌نویسی داوطلبان وجود ندارد و داوطلبان از ۳۰ اسفند الی ۶ فروردین ماه می‌توانند نام‌نویسی کنند.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا درباره تعداد کرسی‌های انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا عنوان کرد: تعداد کل کرسی‌های اسلامی شهر و روستا حدود ۳۹ هزار و ۵۷۵ است.

محمودی شاه‌نشین افزود: از این تعداد ۳۶ هزار و ۸۳۸ روستا دارای شورای اسلامی سه نفره، دو هزار و ۷۴۲ روستا دارای شورای اسلامی پنج نفره، هزار و ۵۹ شهر دارای شورای اسلامی پنج نفره، ۱۳۲ شهر دارای شورای اسلامی هفت نفره، ۳۴ شهر دارای شورای اسلامی ۹ نفره و ۹ شهر دارای شورای اسلامی ۱۱ نفره است.

وی ادامه داد: همچنین پنج شهر شورای اسلامی۱۳ نفره و شهر مشهد شورای اسلامی ۱۵ نفره و شهر تهران شورای اسلامی ۲۱ نفر خواهند داشت.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همچنین درباره الزام ارائه گواهی عدم‌ سوءپیشینه برای داوطللبان این انتخابات گفت: روز گذشته وزارت کشور در ابلاغی به فرمانداری‌ها اعلام کرد هرکس قصد نامزدی در انتخابات شوراها را دارد به فرمانداری مراجعه و نامه برای اخذ گواهی عدم سوءپیشینه دریافت کند و این الزام قانونی دارد.

محمودی شاه‌نشین عنوان کرد: در تلاش هستیم با هماهنگی هیأت‌های اجرایی، فرمانداری‌ها و وزارت کشور فرصتی در این زمینه به داوطلبان داده شود.

وی همچنین درباره طرح مجلس برای حذف ارائه گواهی عدم سوءپیشینه از قانون انتخابات شوراهای اسلامی افزود: در این زمینه طرحی با امضای ۵۰ نفر آماده شد، اما با توجه به اینکه مجلس بحث بررسی لایحه بودجه را در دستور کار داشت، امکان بررسی آن نبود و به این انتخابات نمی‌رسد.

محمودی شاه‌نشین در خصوص برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی به صورت تمام الکترونیکی گفت: انتخابات در یک ششم صندوق‌های اخذ رأی به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: وزارت کشور چهار گزینه برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی در انتخابات شوراهای اسلامی پیشنهاد داده است که یک گزینه برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی در کلانشهرهای تهران و مشهد است، همچنین برگزاری انتخابات در مراکز استان‌ها، برگزاری انتخابات در ۶۰ شهر دارای شورای اسلامی هفت نفره و ۹ نفره، برگزاری انتخابات در شهرهای کوچک از دیگر پیشنهادها است که ظرف چند روز آینده یکی از گزینه‌ها انتخابات خواهد شد.

وی افزود: به طور کلی در حدود ۱۰ هزار شعبه انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیکی خواهیم داشت.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا درباره تبلیغات زودهنگام برخی نامزدهای احتمالی گفت: فعالیت این افراد رصد می‌شود و در جلسات توجیهی هیأت‌های نظارت بر شهرستان‌ها نیز تاکید شده است؛ از هم اکنون افرادی که بنای ورود به عرصه انتخابات دارند و تبلیغات زودرس می‌کنند را مدنظر قرار دهند.

محمودی شاه‌نشین ادامه داد: چهار سال از برخی افراد خبری نبوده است، اما در حال حاضر برخی عامل خیر شده‌اند به منازل می‌روند و کمک‌ها و هدایایی می‌دهند.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا خاطرنشان کرد: سعی خواهیم کرد نظارت داشته باشیم تا پول‌های کثیف در انتخابات وارد نشود و انتخابات سالم داشته باشیم.

محمودی با بیان اینکه رد یا تایید صلاحیت افراد با مراکز چهارگانه نیست، ادامه داد: این مراکز عبارتند از وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت احوال که فقط سوابق را اعلام می‌کنند؛ مثلاً قوه قضائیه اعلام می‌کند که فردی محکومیت دارد یا نه، چون همه نوع محکومیتی دلیل رد صلاحیت نیست.

وی افزود: پس از اعلام نظر مراکز چهارگانه، پرونده کاندیداها در هیئت اجرایی شهرستان‌ها بررسی خواهد شد و پس از بررسی سوابق در هیئت نظارت شهرستان‌ها و فرمانداری‌ها رد یا تایید صلاحیت افراد را اعلام خواهند کرد.

محمودی شاه‌نشین همچنین درباره ساز و کار نظارت بر انتخابات پیش‌رو با اشاره به اینکه مرّ قانون مد نظر ماست، گفت: قانون انتخابات و دو قانون فرادستی یعنی قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در جریان نظارت سرلوحه اقدامات ماست.

وی افزود: عدم سوءاستفاده از امکانات دولتی، جلوگیری از رانت‌خواری، شفافیت در هزینه‌ها و زمان قانونی انجام تبلیغات مورد تأکید ماست؛ از این رو تلاش می‌کنیم با رعایت قانون و انتخاب قانونی مردم، افرادی وارد شورا شوند که دست پاک باشند.

رئیس ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها درباره سیستم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد استفاده در انتخابات پیش‌رو نیز گفت: نرم‌افزار و سخت‌افزارها از هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و وزارت کشور گواهی تائیدیه کسب کردند.

محمودی شاه‌نشین با اشاره به اینکه به این اطمینان رسیده‌ایم که یک ششم شعبات به طور تمام الکترونیک انتخابات را برگزار خواهند کرد، تصریح کرد: با این اقدام نقاط ضعف و قوت مشخص شده و مردم به راحتی می‌توانند در انتخابات الکترونیک شرکت کنند تا با تقویت نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف در انتخابات بعدی امکان برگزاری الکترونیک انتخابات مهیا باشد.

وی درباره اینکه در صورت ایجاد اختلال در روند برگزاری انتخابات الکترونیک، آیا ساز و کاری برای برگزاری دستی انتخابات در نظر گرفته شده است؟ گفت: بنا را بر این گذاشته‌ایم که اخلالی در سیستم الکترونیکی ایجاد نشود، اما اگر هر زمانی اخلال ایجاد شود، امکان شمارش دستی آرا را ایجاد خواهیم کرد؛ به هر عنوان امکان جمع‌آوری الکترونیک آرا مهیا نشود، امکان جمع‌بندی برگه‌های رأی به صورت دستی مهیا است.