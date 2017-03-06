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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۵۵

فیلم/ ساخت اشکال سه بعدی هوشمند با نور

فیلم/ ساخت اشکال سه بعدی هوشمند با نور

محققان موفق شده اند به وسیله نور مادون قرمز به طور خودکار ورقه های پلیمری دوبعدی را تا کرده و به اشکال سه بعدی تبدیل کنند.

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 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، دانشمندان در تلاشی برای ساخت  مواد هوشمند، اکنون روشی را  برای ساخت ساختارها و اشکال پیچیده تر ایجاد کرده اند. از این روش می توان برای ساخت اشکال سه بعدی ساده مانند مکعب و هرم استفاده کرد.

در این روش ورقه های پلیمری دو بعدی پس از قرار گرفتن دربرابر نور مادون قرمز خود به خود تا می شوند و شکلی سه بعدی می گیرند.

 کلید اصلی این روش خطوط سیاهی هستند که روی لبه ها پرینت می شوند. این خطوط هنگامیکه در برابر نور مادون قرمز قرار می گیرند، انرژی بیشتری نسبت به نقاط شفاف جذب می کنند و در نتیجه تا می شوند.

کد مطلب 3924909

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