پیروزی پرگل ساحلی بازان ایران برابر افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین روز از رقابتهای قهرمانی فوتبال ساحلی ۲۰۱۷ آسیا از صبح امروز دوشنبه با برگزاری پنج دیدار پیگیری شد.

در یکی از بازی های امروز، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به مصاف تیم ملی افغانستان رفت و با نتیجه ۷ بر یک از سد حریف گذشت. گل‌های تیم کشورمان در این بازی را فرید بلوکباشی (۳گل)، سیدعلی ناظم، مسلم مسیگر و حسن عبداللهی به ثمر رساندند و ۳ امتیاز دیگر به امتیازات خود اضافه کردند تا تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در پایان روز سوم رقابتهای قهرمانی آسیا با ۶ امتیاز در صدر جدول گروه یک مسابقات قرار بگیرد.

در دیگر دیدارهای امروز، تیم های ملی امارت و عراق به مصاف هم رفتند که این بازی با پیروزی ۶ بر صفر امارات به پایان رسید. همچنین تیم ژاپن با ۱۴ گل قطر را گلباران کرد و عمان هم ۳ بر ۲ از سد تایلند عبور کرد. دیدار تیم های ملی بحرین و مالزی هم با نتیجه ۶ بر پنج به سود بحرین به پایان رسید.

تیم ملی فوتبال ساحلی بحرین با ۶ امتیاز و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به ایران در رده دوم قرار دارد و تیم ملی افغانستان با ۶ امتیاز و یک بازی بیشتر نسبت به ایران و بحرین در دره سوم است.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران از ساعت ۱۱:۳۰ فردا سه شنبه به مصاف تیم ملی چین خواهد رفت.