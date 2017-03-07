ضیا عربشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برتری دو بر صفر سرخپوشان برابر نفت تهران در هفته بیست و سوم لیگ برتر گفت: پرسپولیس در این بازی پنج بازیکن کلیدی خود را نداشت. البته نفت هم نسبت به نیم فصل اول با توجه به بازیکنانی که جذب کرده قوی تر شده بود با این حال پرسپولیس توانست با ارائه یک بازی خوب و منطقی به برتری برسد.

وی افزود: در غیاب بازیکنان غایب ، این بازیکنان جوان که به ترکیب آمدند نشان داند که از پتانسیل بالایی برخوردارند و می‌توانند چندین سال پرسپولیس را بیمه کنند.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه این تیم برای مسابقات لیگ قهرمان آسیا باید به فکر تقویت در فاز دفاعی باشد، تصریح کرد: پرسپولیس برای لیگ قهرمانان آسیا باید دفاع جذب کند. پرسپولیس در فاز هجومی شرایط خوبی دارد. من با مهدی طارمی صحبت کردم. مهاجم نمی‌تواند در هر مسابقه چندین گل بزند و همه موقعیت ها را به گل تبدیل کند. برانکو باید در گلزنی روی علیپور و طارمی به شدت کار کند. به اعتقاد من طارمی باید چهارچوب شناس باشد و دقت پایش را بالا ببرد. او در بازی با الوحده توپ هایی که کسی فکرش را نمی کرد گل کرد و توپ های ساده را گل نزد.

وی در مورد عملکرد نریمان جهان و شهاب کرمی تصریح کرد: فشار آنچنانی در بازی با نفت روی تیم نیامد که کرمی و نریمان جهان بخواهند خودشان را نشان بدهند. چرا که نفت در زمین خودش دفاع می‌کرد و با یک مهاجم بازی می‌کرد و فشار زیادی روی تیم نبود.

عربشاهی با اشاره به عملکرد خوب ربیع خواه تصریح کرد: ربیع خواه در این بازی عملکرد خوبی داشت و به نوعی نشان داد که در دفاع میانی هم خوب است. ربیع خواه در پست هافبک دفاعی که پست اصلی اش است خوب بازی می‌کند اما او باید از نظر روحی و روانی خودش را بالا ببرد چرا که او بازیکن قابلی است.

وی همچنین با تمجید از عملکرد محرمی گفت:تیم برای اینکه در فاز هجومی هم موفق عمل کند، محرمی باید یک خط جلوتر بازی کند و بدین ترتیب فاز هجومی شکل بهتری پیدا خواهد کرد. چرا که صادق بازیکن شجاع، نترس و تکنیکی است. ماهینی هم با این وجود می‌تواند به دفاع راست بازگردد.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در مورد اینکه آیا از دید وی رامین رضاییان باید به پرسپولیس بازگردد یا خیر، تصریح کرد: من اصلا این رفتار را نمی‌پسندم. من ۱۳ سال در پرسپولیس بازی کردم و یک بار چنین مسائلی پیش نیامد. بازیکنان در تمرین هم باید مانند روز مسابقه باشند. تیمی که جوان است با این مسائل به حاشیه می‌رود. برانکو تیمش را به خطر انداخت اما انضباط تیمی خود را حفظ کرد. چرا که اخراج در آن شرایط حساس واقعا ریسک بود.

عربشاهی تصریح کرد: کارهای رامین بچه گانه است من انتظار ندارم که از بازیکن پرسپولیس چنین رفتاری رخ بدهد. حتی این رفتار دفعه اولی نبوده که از رضاییان سر می‌زده است. رامین برای بازگشت باید حرکات بچه گانه دور کند و بداند که پیراهن چه تیمی را بر تن کرده است. او برای بازگشت باید جریمه سنگینی بدهد.

وی در مورد شانس قهرمانی پرسپولیس در لیگ تصریح کرد: ۹۰ در صد راه قهرمانی طی شده و پرسپولیس این شخصیت را دارد که قهرمان شود البته بازیکنان نباید فکر کند که کار تمام شده است. آنها باید تا آخرین مسابقه قدرتمند بجنگند تا با رکورد خوبی قهرمان شوند چرا که اقتادار پرسپولیس در لیگ باعث ترس حریفان خواهد شد.

عربشاهی در پایان با اشاره به دیدار آتی سرخپوشان برابر استقلال خوزستان در هفته بیست و چهارم لیگ برتر، تصریح کرد: بازی با استقلال خوزستان یکی از بازی های سخت محسوب می‌شود. این تیم نسبت به نیم فصل اول پیشرفت زیادی داشته است و در لیگ قهرمانان آسیا هم خوب نتایج خوبی گرفته است. باید بتوانیم نه تنها در این بازی بلکه در تمام مسابقات پیش رو موفق عمل کنیم.