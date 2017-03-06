به گزارش خبرنگار مهر، همایش «ستارگان اقبال» با موضوع پاسداشت مولفان چهار کتاب «دختر شینا»، «گلستان یازدهم»، «وقتی مهتاب گم شد» و «آب هرگز نمی‌میرد» با حضور جمعی از چهره‌های فرهنگی، عصر روز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه در حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، محسن مومنی شریف، رئیس حوزه هنری در سخنانی با ایام الله خواندن سال‌های دفاع مقدس، عنوان داشت: بارها عظمت و جلال خداوندی را در ایام دفاع مقدس به چشم دیده‌ایم و امروز نیز بر این باوریم که اگر دفاع مقدس نبود آرمان‌های انقلاب اسلامی فراموش می‌شد. جنگ توانست انقلاب ما را تقویت کند و معارف آن را بیشتر به همگان بشناساند و بر اسا همین معرفی آرمان‌های انقلاب اسلامی بود که به تعبیر امام راحل، انسان‌ها در جامعه اسلامی متحول شدند.

وی ادامه داد: در زمانه‌ای که طی بحران هویت، جوانان ایران در حال فراموش کردن هویت خود بودند، ما نیاز به ادبیاتی داشتیم که تا بتواند آنها را با هویت واقعی و انقلابی ‌شان آشنا کند. ادبیات پیش از انقلاب که توان این کار را نداشت و بیشتر از هرچیز تمرکزش را به پرداختن به امور نفسانی گذاشته بود، اگر ادبیات انقلاب اسلامی که رهبر انقلاب از آن با عنوان بی‌نیاز کننده کشور از ادبیات وارداتی یاد می‌کنند، نبود، امروز چیزی از معارف انقلاب اسلامی بر جای نمی‌ماند و بسیاری از ارزش‌های ما فراموش می‌شد

رئیس حوزه هنری افزود: خداوند به ما توفیق داد تا بتوانیم خالق ادبیاتی باشیم که توان معرفی شهدای ما را داشته باشد و مردم نیز به آن اقبال نشان دهند. نویسندگان این ادبیات از یادآوران ایام الله در جامعه هستند و چیزی را خلق می‌کنند که امروز به آن بسیار نیاز مندیم.

مراسمی برای تجلیل از یک فرهنگ

در ادامه این مراسم، بهناز ضرابی‌زاده نویسنده دو کتاب « دختر شینا»و «گلستان یازدهم» برای سخنرانی دعوت شد. وی که در ابتدای سخنرانی خود به شدت منقلب شده و تحت تاثیر کلیپ پخش شده از کتاب «دختر شینا» قرار گرفته بود، عنوان کرد: من خودم را لایق این تجلیل نمی‌دانم. این مراسم در واقع تجلیل از اهل قلم و نویسندگان ادبیات پایداری است. به باور من این مراسم، مراسم تجلیل از ارزش‌های دفاع مقدس است که اگر از آنها یاد نکنیم و از سازندگانش، پازل انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ما کامل نخواهد شد. در واقع تابلوی پیش روی نسل‌های آینده ما اگر از زنان و حضورشان در دفاع مقدس حرفی به میان نیاورد، کامل نیست.

تاکید مداوم رهبر انقلاب به حفظ ارزش‌های دفاع مقدس

دیگر سخنران این مراسم، سردار محمد شیرازی رئیس دفتر نظامی مقام معظم رهبری نیز در سخنانی عنوان کرد: این جلسه به زیبایی آنچه عنوان أ، جلسه تقدیر از ارزش‌های دفاع مقدس است.

وی با اشاره به دیدار امروز رهبر انقلاب با مسئولان راهیان نور، ادامه داد: ایشان چه زیبا فرمودند که این گنجینه جای کار بسیاری دارد. ایشان در محافل خصوصی هم تاکید بسیار زیادی روی بزرگداشت صحنه‌ها و حماسه‌سازان انقلاب و دفاع مقدس دارند و از دفاع مقدس بارها به عنوان کنچینه تمام ناشدنی یاد کرده‌اند. در یکی از همین جلسات فرمودند درباره دفاع مقدس باید ۵۰ هزار گروه کاری فعال می‌شدند و حالا به این فکر کنیم که چقدر در این زمینه کار کرده‌ایم

رئیس دفتر نظامی مقام معظم رهبری همچنین افزود: دفاع مقدس در جهان پیرامون ما یک نقطه نورانی خلق کرد که به برکت خون شهدا تا به امروز نورانی باقی مانده است و خالقان آن نیز هرگز دنبال شهرت نبوده‌اند چنانکه دین ما نیز می‌گوید اگر ظرفیتش را نداریم طوری عمل کنیم که شهرت به سراغ ما نیاد. این مفهوم است که مسئولیت ما را سنگین می‌کند.