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۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۵۹

نوبخت در جمع خبرنگاران:

دولت روز «۳۰ اسفند» را تعطیل اعلام کرد

دولت روز «۳۰ اسفند» را تعطیل اعلام کرد

با تصویب هیات دولت روز پایانی سال یعنی سی اسفند تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت و در جمع خبرنگاران خبر از تعطیلی روز ۳۰ اسفند داد و گفت: با توجه به تصمیم هیات وزیران، روز ۳۰ اسفند به عنوان روز تعطیل رسمی اعلام شد و در روز شنبه هم به همه دستگاه ها اجازه داده شد که هر یک از کارمندان که قصد مسافرت دارند، بتوانند به آنان مرخصی داده شود.

سخنگوی دولت همچنین از تصویب ۱۵۰ میلیارد تومان در جلسه امروز هیات دولت برای اتمام مسکن مهر خبر داد و خاطرنشان کرد: امروز برای این که بتوانیم قبل از پایان سال بار دیگر در جهت تاکید رئیس جمهور مبنی بر اتمام رساندن پروژه مسکن مهر اقدام کنیم، ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر تصویب شد که به عنوان کمک در اختیار مسکن مهر قرار دهیم تا ان‌شاء‌الله در طول دوره دولت یازدهم پروژه مسکن مهر به اتمام برسد.

کد مطلب 3926767

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