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۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۴۳

پورمحمدی در جمع خبرنگاران:

کاهش عناوین مجرمانه در دستورکار وزارت دادگستری است

کاهش عناوین مجرمانه در دستورکار وزارت دادگستری است

وزیر دادگستری از جذب ۴ هزار قاضی طی ۵ سال گذشته خبر داد و گفت: جذب قضات در برنامه پنج‌ساله ششم نیز ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ظهر امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره کوتاه‌تر شدن اطاله دادرسی و تعامل با قوه قضائیه در این خصوص اظهار داشت: این مسئله دغدغه قوه قضائیه است برای کاهش اطاله دادرسی و ما هم انجام چند کار را در دستورکار قرار دادیم که از جمله آن می‌توان به افزایش قضات اشاره کرد، به‌طوری که در پنج سال گذشته 4 هزار قاضی جذب شده و برای پنج سال آینده یعنی در طی برنامه ششم، جذب قاضی و کارمند در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه افزود: مهم‌ترین اقدام برای اطاله دادرسی افزایش قضات است که روند آن از گذشته شروع شده و ادامه هم خواهد داشت که در همین ارتباط مجوز انجام این کار را از دولت دریافت می‌کنیم و بودجه‌ آن را هم تأمین خواهیم کرد، ضمناً‌ در این میان نیز مهم قضازدایی و کاهش عناوین مجرمانه است که کاهش عناوین مجرمانه در کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی بسیار تأثیرگذار است و این اقدام دومی است که مجموعه دولت و بنده به عنوان وزیر دادگستری، به عنوان وزیر رابط در حال پیگیری این موضوع به طور جدی هستیم.

کد مطلب 3927023

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