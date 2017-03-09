تمام میل و آرزوی احمد عزیزی ولایت و اهل بیت (ع) بود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قزوه امروز پنجشنبه در مراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم احمد عزیزی در کرمانشاه اظهار داشت: احمد یک شاعر انقلابی بود و همیشه از موازین انقلاب و ولایت دفاع کرد.

وی افزود: کسانی که آن سوی مرز روبروی این انقلاب ایستادند خیلی دوست داشتندکه این شاعران را صید کنند و علاقه مند بودند احمد چهار کلمه ضد انقلاب بگوید اما همیشه تمام امیال و آزروهای احمد ولایت، ولایت پذیری، شعر برای ائمه اطهار علیهم السلام بود.

قزوه گفت: وقتی احمد شعر برای ائمه معصومین علیهم السلام می سرود من می دیدم احمد متحول میشد برای حضرت زهرا سلام الله علیها شعرش زیاد است و به یاد مردم ما مانده است

وی بیان کرد: او شاعری بود که با همان یک مثنوی که تکرار شد «یاس بوی مهربانی میدهد» در دل مردم ما رفت، احمد نابغه بود، جوانی در آن سالهایی که ما هم جوان بودیم در بیست، بیست و یک سالگی به تهران آمد و شاید جا و مکانی هم نداشت و در دل ها رفته بود.

قزوه گفت: نبوغ احمد در ادبیات، همه جا حرف از احمد و شعرهای تازه، مثنوی های تازه احمد بود. در این سالها که احمد بیمار بود من در شعری از احمد با نام عین القضات نام بردم، از این بزرگان کم نداشت قدر این چهره را کم دانستند، از این چهره های شعر انقلاب هستند که بعد از مرگشان بیشتر معرفی می‌شوند و از اینان یکی احمد عزیزی و یکی استاد حمید سبزواری بود.

وی در ادامه اظهار کرد: من میدانم حضرت آقا برای هیچ شاعری به اندازه احمد وقت نگذاشت، در بیمارستان بر بالینش آمد پیام داد.

قزوه عنوان کرد: زحماتی که خانواده محترم احمد، خواهرانش کشیدند نه سال زحمت کشیدند، مسئولین این استان، امام جمعه محترم همه واقعا زحمت کشیدند و این شاعر انقلاب و این هنر انقلاب را احترام کردند.

وی بیان کرد: من به عنوان شاعری که از این خیل هستم، کوچکتر و شاگرد احمد هستم، بیش از سی سال است که من احمد را میشناسم از مردم خوب کرمانشاه تشکر میکنم که قدر احمد را دانستند ان شاءالله که اینجا آباد شود و اینجا سرزمین حماسه ها و قهرمانی ها و ادب، فرهنگ، فکر و اندیشه بوده، هست و خواهد بود و این مکان را که به مقبره الشعرا واگذار کردند می تواند نوید بخش خوبی باشد که اینجا شاعران گرد هم آیند.

قزوه گفت: اکنون شعر کرمانشاه جزو اشعار سطح اول مملکت است همیشه چهره های درجه یک که در محتوا حرف های تازه دارند متعلق به این سرزمین اند.