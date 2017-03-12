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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱:۰۷

هفته بیست و هفتم لالیگا؛

بازگشت رئال مادرید به صدر جدول/پیروزی دشوار با گلزنی دوباره راموس

بازگشت رئال مادرید به صدر جدول/پیروزی دشوار با گلزنی دوباره راموس

تیم فوتبال رئال مادرید با پیروزی دشوار در جدال خانگی مقابل بتیس در هفته بیست و هفتم لالیگا به صدر جدول رده بندی صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید یکشنبه شب در چارچوب هفته بیست و هفتم رقابتهای لالیگا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به مصاف بتیس رفت و این تیم را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد.

در نیمه نخست این بازی دو تیم به تساوی یک بر یک دست یافتند. ابتدا بتیس در دقیقه ۲۵ روی اشتباه عجیب کیلور ناواس دروازه بان رئال مادرید به گل رسید که این گل هم به نام ناواس ثبت شد. در دقیقه ۴۱ کریستیانو رونالدو این گل را پاسخ داد.

در نیمه دوم زیدان تغییراتی را ایجاد کرد. واسکز، آسنسیو و بنزما به میدان رفتند و فشار حملات رئال افزایش یافت. در دقیقه ۷۸ کریستیانو پیچینی از بتیس اخراج شد و بعد از آن بود که رئال مادرید به گل رسید.

سرخیو راموس مدافع گلزن رئالی ها در دقیقه ۸۱ بار دیگر به داد تیمش رسید و با گل خود ۳ امتیاز ارزشمند را به ارمغان آورد.

شاگردان زیدان با این برد ۶۲ امتیازی شدند و صدرنشینی را از چنگ بارسلونا در آوردند. بارسلونا با ۶۰ امتیاز در رده دوم قرار گرفت.

رئال مادرید یک بازی معوقه را نیز پیش روی دارد و می تواند فاصله را در آن بازی افزایش دهد.

کد مطلب 3928764

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