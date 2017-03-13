عاقبت صف بندی ها در استقلال چه می شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، در استقلال جنگ داخلی به راه افتاده است. طی روزهای اخیر صف بندی ها تا حدودی معلوم شدند و بیش و پیش از قبل به نمایش درآمدند. به گونه ای که حسن زمانی که با تیم به دبی سفر کرد و به نوعی مهمان ارشد تیم محسوب می شد به فاصله چند روز نقطه مقابل بازیکنان و کادر فنی تیمی شد که این بار بر خلاف همه ادوار سرمربی اش هم در صف بازیکنان روی خط اعتصاب ایستاده بود و حتی اگر قلبا چنین نبود اما در عمل پس از دعوا با زمانی بابت پرداختی های کم به این شکل دیده می شد.

در واقع اگر ماجرا را بازبینی کنیم متوجه می شویم که نه تنها سرمربی بلکه خود مدیر عامل هم در صف بازیکنان قرار دارد و انگار با این اعتصاب مخالفتی نداشته چرا که چهار روز اعتصاب به درازا کشیده شد تا افتخاری با بازیکنان جلسه بگذارد و این در نوع خودش عجیب بود. در جلسه هم نه افتخاری نه در تقابل با بازیکنان به عنوان یک مدیر که در تقابل با کل اعضای هیات مدیره قرار گرفت و اعلام کرد که اعضای هیات مدیره را عوض می کند در حالی که از نظر قانون این اعضای هیات مدیره هستند که می توانند مدیر عامل را عوض کنند و مدیر عامل نمی تواند هیات مدیره را عوض کند!

با این حال آن حرف افتخاری معنی مشخصی دارد، معنای آن این است که افتخاری می خواهد با جلسه با وزیر ورزش یا منبع قدرت دیگری اعضا را عوض کند و اعضایی را بیاورد که پول با خود بیاورند.

در آن سو و در هیات مدیره اما برای برکنار کردن افتخاری نیازی به ملاقات با وزیر نیست، آنها کافی است دور هم بنشینند و صورت جلسه ای تهیه کنند و آن را امضا کنند.

آن حرف افتخاری حالا صف بندی ها را بزرگ تر کرده است. حالا شهاب جهانیان و معینی هم می دانند که هدف افتخاری قرار گرفته اند. با این وضعیت احتمال شکل گیری جلسه هیات مدیره بدون افتخاری هم هست اما مشکل اینجاست که با وجود قانونی بودن برکناری افتخاری عملا بدون نظر وزیر ورزش شدنی نیست.

از سوی دیگر پس از محرومیت استقلال توسط فیفا سلطانی فر هم از افتخاری رضایت کاملی ندارد و به این ترتیب این معادله بسیار کور شده است. اعتصاب روزهای اخیر هم که سر و صدای زیادی ایجاد کرد سلطانی فر را نگران تر هم کرد و به این ترتیب اصلا بعید نیست که این کشمکش در هیات مدیره استقلال نه هیات مدیره یا مدیر عامل بلکه همه اعضا را با خود به زیر بکشد.

فعلا بازیکنان و مربی و مدیر عامل عملا رو در روی هیات مدیره ایستاده و مدیر عامل هم از تصمیم یا دلخوری آنها از حسن زمانی حمایت می کند اما فراموش نکنید که حمایت مدیر از بازیکنان مقابل اعضای هیات مدیره کلا کار غیر معمولی به شمار می رود و به دمیدن در بوق از سر گشادش شبیه است.

باید دید چه اتفاقاتی طی روزهای آینده در استقلال رخ می دهد، قاعدتا الان زمان مناسبی برای تغییرات نیست اما بعید است که این بار کج تا ثریا هم راهش را ادامه بدهد و بالاخره جایی این بار زمین گذاشته می شود و برخی می روند چون با این اختلاف ها عملا حتی تشکیل جلسه هیات مدیره هم بسیار سخت است چه برسد به برنامه ریزی برای آینده یا طراحی سیستم اقتصادی برای حل مشکلات استقلال.